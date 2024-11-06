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TSA中文科｜小三中文達標率僅8成創新低　寫作空泛誤將「首先」寫成「手先」【附示例】

升學教育

撰文： 李盛芝

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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考評局日前公布，今年小三中文科TSA達標率只有80.9%，創2004年實施以來新低。

【TSA/中文科/寫作/錯別字】考評局日前公布，今年小三中文科TSA達標率只有80.9%，創2004年實施以來新低。報告指，學生寫作表現稍遜，內容空泛亦未有表現主要信息，同時有人將「首先」寫成「手先」等多個錯別字。局方建議，學生增加閱讀量、多讀多寫，加強理解能力，提高寫作力。

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「全港性系統評估」（TSA）曾因新冠疫情在2020至2022年停辦，2023年復辦，今年為疫後第二屆評估，而小六學生在雙數年屬自願評估，因此今年只有小三及中三的報告。

考評局報告指，小三學生寫作表現稍遜，內容空泛，亦偶有錯別字。（資料圖片）

TSA中文科｜達標率僅80.9%

結果顯示，小三的中英數三科達標率皆跌，中文科只有80.9%，是2017年以來連續4年下跌，亦是2004年評估實施以來的新低，而英文及數學科達標率分別78.7%及85.3%，亦是05年以來新低。

TSA︱小三TSA達標率全線下跌　小三中文科僅8成達標創20年新低

今年TSA報告指，小三的中英數三科達標率皆跌。（iStock圖片）

TSA中文科｜未能填寫合適詞語

其中，在小三中文科，學生需接受閲讀、寫作、聆聽及説話的評估，個別學生會被隨機抽樣接受視聽資訊評估。考評局報告提到，在閱讀範疇，試卷透過短文及填充題，評估學生能否理解所學詞語，其中一條問題「老師帶領我們到禮堂，____香港舞蹈團精彩的演出」，約半數學生未能根據題目語境，在空格內填寫正確答案「欣賞」，而是錯誤填寫「期待」或「聽到」等不合適詞語。

點擊圖片睇部分學生答題示例：

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TSA中文科｜短文寫作「內容」較空泛

寫作方面，局方指學生在實用文寫作上，欠缺主要信息或主要信息不明確，短文寫作的「內容」表現稍遜，空泛又欠缺描述經過或表達感受。部分學生在格式上更有疏漏，如撰寫簡單書信時，欠祝頌語；寫邀請卡時，欠寫或錯寫下款名字。

TSA中文科｜「首先」寫成「手先」

報告提到，大部分學生均能正確書寫常用字，惟偶有疏漏，常犯的錯誤包括部件缺失、筆劃不正確或錯別字，例如「忘記」寫成「忙記」、「乘坐」寫作「乘座」、「首先」寫作「手先」等。考評局建議，學生多閲讀不同類型的實用文，多讀多寫，擴闊閲讀範疇，增加閲讀量，從而加強理解能力。

部分錯別字
正寫別字
忘記忙記
乘坐乘座
跌到跌倒
例如列如
首先手先

TSA中文科｜看圖説故事結尾簡單

說話評估方面，學生需要看圖説故事及小組交談，考評局讚賞學生大致能説，出一個結構完整的故事，但小部分學生未有適當分配時間，故事的結尾比較簡單；個別學生在小組交談上，未有恰當地回應組員的看法，導致失分。

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