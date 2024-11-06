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胃癌｜21歲少女患晚期胃癌　紀錄抗癌之旅感動網民：希望能慢慢變老

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 31 分鐘前

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【癌症／胃脹／胃癌／抗癌】身體出現異樣要盡早求醫！山東一名21歲少女突然下腹疼痛求醫，未料確診胃癌晚期，雖然感到不可置信，但仍抱著樂觀心情接受治療，積極對抗病魔。

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綜合內媒及《都市報道》指出，事主於9月4日於個人社交平台抖音分享上述經歷，指自己暑假期間與朋友外出玩樂時，忽然感到左下腹隱隱作痛，胃部亦出現胃脹，初時以為自己只是吃多了胃脹，後來痛楚久久不散，又懷疑自己患上闌尾炎，於是到醫院檢查。

相關內容：胃癌｜日本恐怖漫畫大師楳圖一雄不敵胃癌逝世享壽88歲 醫生籲留意6大症狀【附8大高危因素】

癌症殺手｜以為闌尾炎求醫 確診胃癌晚期兼轉移

醫生經過CT掃描後，發現她並沒有闌尾炎，反而胃壁有增厚情況，於是再轉往照胃鏡，報告結果出來後懷疑是癌，再加急進行病理檢查。事主坦言，等待報告期間，已在網上向網民諮詢過，亦查過相關病理資料，當時已有心理準備是胃癌，且極有可能已經轉移，但心中仍希望有奇蹟出現。

報告出來後，事主不幸確診患上胃癌，於是再前往北京權威醫院作進一步檢查及治療，結果證實胃癌已轉移淋巴結及腹膜，確診為晚期。由於治療及住宿費用太患，事主再回到山車進行治療，並開始一連串化療。

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癌症殺手｜堅強抗癌感動全網：我比誰都勇敢

雖然病情不理想，但事主一直抱住樂觀的心情對抗病魔，笑言自己目前狀熊「誰能看出來我已經胃癌晚期？」、「小小癌症怎麼能困得住我？」「我比誰都害怕，可是我也比誰都勇敢」，期間亦一直於平台上向網民報平安，指病情及化療暫時都並不算很痛苦，坦言希望上天可多給她一些時間，讓她可以慢慢變老，堅強地表示：

胃癌晚期又怎麼樣呢？無論命運如何安排，它總會在生命的角落裡，留下一些美好的東西。

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癌症殺手｜網民：你一定要康復！

事主亦提醒大家要注意飲食、定期體檢，及早發現病情。不少網民得悉事主故事後，都為她的堅強而感動，紛紛鼓勵她要打敗癌症：

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癌症殺手｜引起胃癌8大重要因素

台灣胰臟科醫生林相宏，曾於其Facebook專頁指出胃癌的8大重要因素：

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資料來源：都市報道抖音@福星高照（抗ai版）

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