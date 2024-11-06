QS亞洲大學排名｜港大維持排第2位教大首度上榜　城大「撼贏」科大打入十大

▲ 港大維持亞洲第2名。（資料圖片）

國際高等教育資訊機構（QS）亞洲大學排名2025今（6日）出爐，本港11間大學入榜，其中6間大學列亞洲百大。

11間本港大學中，7間排名上升、2間下跌，排名最高的香港大學連續兩年排第2名，城市大學急升7名至第10位，「撼贏」科技大學並打入亞洲十大；教育大學則是首度上榜。

QS按照11項指標評分，包括學術聲譽（30%）、僱主評價（20%）、師生比例（10%）及國際研究網絡（10%）等。今年共984間亞洲大學上榜，較去年856間升近15%，再創歷史新高。

本港共11間大學上榜，排名最高的港大維持第2名；中大升4名至第6位，城大亦升7名至第10位，打入亞洲十大。科大升4名，排第11位；理大升6名至第17位。浸大則跌7位至第71位；嶺大跌21名至188位。首次上榜的教大則排第212位。

自資院校方面，樹仁大學由351至400位，升至342位；去年首次上榜的都會大學由701至750位，升至541至560位；恒生大學則由601至650位，升至與都大並列541至560位。

至於其他地區，內地有4間大學打進十大，其中北京大學連續3年蟬聯榜首、清華大學跌4名至第7位；國立新加坡大學及新加坡南洋理工大學維持第3及4位；延世大學微跌1位，排第9，高麗大學則跌出頭十。

QS：本港大學研究產量面臨挑戰

QS表示，本港排名上升的大學明顯多於下降的大學，形容為亞洲進步最快的國家或地區之一。QS指，香港對海外人才極具吸引力，擁有亞洲最國際化的師資和最多元化的學生群體；整體在師生比例、教師的論文數目、國際教師和交換生上均有改善。新一份《施政報告》提到將香港打造成「留學香港」品牌，QS高級副總裁Ben Sowter指，有關措施吸引全球人才，及擴大香港的國際學生基礎。

不過，QS指，本港大學在研究產量方面面臨挑戰，只有成達及科大的論文數量列亞洲百大。以教員論文數量為例，城大獲91.4分，排第34位，升4位；科大則獲77.8分，排第76位，升21位。港大及中大則分別獲55及61.5分，排第135及115位。

中大表示，會繼續追求卓越，在創新研究及教學精益求精，同時加強與各地高等院校間的協作，為香港、國家以至全球作出貢獻，造福人類。城大則指，在「全球拓展」的三項分項中排名亞洲區第一，「學習經歷」和「研究探索」方面的表現同樣出色，積極推動國際化教育和學術科研創新發展的成績有目共睹。

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