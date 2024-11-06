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正能量｜ BEE自家日營起動 慈善主題樂園體驗運動樂趣

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BEE 自家日營

由社企「全城街馬」主辦及策劃，聯合「香港家庭福利會」合辦的「BEE自家教練」，全城街馬舉辦了三年，至今已有接近 500 家庭成員成為自家教練，一同建立健康生活模式。

項目來到最後一年，特意舉辦一個大型的慶祝活動「BEE 自家日營 BEE CAMP AT THE PEAK」！上周日「BEE自家日營」展開揭幕，為「家庭歡樂跑」起步。

「BEE自家日營」結合「運動、飲食、休息、溝通」等四大元素，活動包含慈善跑步「家庭歡樂跑」、慈善「人寵樂悠遊」，還有眾多精彩健康活動「健營動市集」、「行禪初體驗」、「長者活力操之肌力運動」、「動態伸展工作坊」及「心呼吸空間」。

「BEE自家教練」，得到「社創基金」、「政府資助計劃」及「周大福慈善基金」的支持。自 2022 年起啟動 「BEE自家教練」計畫並持續至今，促進參與者的身心靈健康管理，提升他們家庭成員抵禦身體及情緒疾病的能力。

在計劃啟動 4 個月後，發現由 TANITA 的智能藍芽體組成磅測量到自家教練及其家人平均年輕 12 個月生理年齡、減去 1.08%體脂、增加 0.29公斤肌肉量、提升 1.2%體內水份，成功幫助參與者達至身心靈健康。

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