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彩虹邨重建｜七色籃球場恐成絕響？　羅淑佩：研究在新彩虹邨重現打卡點

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 40 分鐘前

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房屋署署長羅淑佩指，建築團隊將研究如何在新彩虹邨重現特色打卡點。（資料圖片）

房屋署建議分三期清拆和重建彩虹邨，房屋署署長羅淑佩今日（6日） 表示，建築團隊將研究如何在新彩虹邨重現標誌性打卡點。

彩虹邨多層停車場上的七色籃球場，被擁有彩色外牆的樓宇包圍，是香港近年的熱門打卡點。羅淑佩今日出席電台節目時坦言，隨着重建項目展開，有關打卡點均需清拆，以便增加單位供應數目，並讓運輸署重新規劃彩虹交匯處，以紓緩交通擠塞，但建築團隊將認真思考，研究如何讓這些特色在新彩虹邨重現。

至於受影響商戶安置，她指將建議房委會容許他們選擇在新彩虹邨或新美東邨繼續經營，希望保留現有彩虹邨情懷。

她又指，距離第一期住戶重置尚有約4年時間，當局提早公布方案是希望住戶有心理準備，掌握搬遷情況。她形容很多住戶期待搬至新美東邨，但若希望遷往鄰近地區其他單位，署方亦會盡量配合。

第二、三期重建目前仍處於初步構思階段，未有最終定案。羅淑佩解釋稱，新建公屋將達40至50層高，須做好地基勘探及樁柱佈局，故要在居民遷出後實地了解情況，不能單看60多年前的文件。

有逾60年歷史的彩虹邨，為全港最著名的老牌屋邨之一，目前共有11座、約7,400伙，約有7.5萬名居民。房屋署建議分三期清拆11楝樓宇，第一期受影響住戶最快2028年遷出，重置所有住戶料需15年。整個重建工程料2048至2049年完工，原址將提供9,200個單位，較現時多24%。

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