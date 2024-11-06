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特朗普當選｜特朗普家族再做「第一家庭」　美麗女兒去咗邊？細仔2米高超吸睛

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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特朗普（Donald Trump）當選美國總統，其家族再做「第一家庭」。

【特朗普當選】2024美國總統大選特朗普（Donald Trump）宣布當選。自2016年大選，特朗普便成為媒體關注人物，其家族成員也是鏡頭追逐的焦點。面對特朗普第三次參選，家人的政治路發展有所不同，有的選擇隱身，有的則成為政治新星。

特朗普當選｜特朗普兒子成政壇新星 女兒隱身專注家庭

特朗普曾經歷3段婚姻，現任妻子為54歲的梅拉尼婭（Melania Trump），以往不時出現在特朗普的競選活動，而他的5名子女同樣是特朗普拉票活動的常客，不過今年有別以往，由大兒子小特朗普（Donald Trump Jr.）和小兒子埃里克（Eric Trump）擔起競選活動的活躍人物，而大女伊萬卡（Ivanka Trump）和夫人梅拉尼婭（Melania Trump）則退居後位，專注家庭。到底特朗普的第3次參選，家人們的近況如何？

特朗普當選再做美國第一家庭。（法新社）

特朗普當選｜1.特朗普現任夫人 梅拉尼婭（Melania Trump）

梅拉尼婭與特朗普於2005年結婚，翌年誕下兒子巴倫（Barron Trump）。在今年的特朗普競選活動中，梅拉尼婭並未頻繁出現，只出席了佛羅里達州的初選活動。美國《人物》雜誌引述消息人士的分析指，現在她主要將時間花在兒子巴倫或父親克納夫斯身上，淡出政治。上月初，梅拉尼婭出版了自己的同名回憶錄《梅拉尼婭》（Melania），她在書中提到，明白第一家受到關注的必要性，不過特朗普卸任後，她渴望可以遠離公眾視線，可見她想遠離政治的想法，專注家人。

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特朗普當選｜2.特朗普大兒子 小特朗普（Donald Trump Jr.）

特朗普長子小特朗普是特朗普跟首任妻子伊雲娜 （Ivana Trump） 所生，兩人於1977年結婚，同年誕下小特朗普。他跟父親一樣在沃頓商學院畢業，於特朗普集團擔任副總裁。他與前妻凡妮莎於2018年離婚，這段婚姻維持了13年，共育有5個子女。

在政治上，小特朗普極為活躍，頻繁參與父親特朗普的競選活動，並被任命為特朗普2024年大選過渡團隊的榮譽主席。小特朗普經常在社交平台上為特朗普政策辯護，目前他的X帳號（前身為Twitter）上擁有逾1200萬粉絲，也有自己主持的Podcast節目「Triggered With Don Jr.」。

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特朗普當選｜3.特朗普長女 伊萬卡（Ivanka Trump）

伊萬卡是特朗普與第一任妻子伊雲娜的女兒，2009年與丈夫庫什納結婚，育有3名子女。她曾創立自己的同名時尚品牌，不過於2018年結束經營，曾在特朗普任職總統期間擔任高級政治顧問一職。

以往活躍於特朗普政治活動的伊萬卡，在2022年宣布不再參政，專注家庭，但表示仍會支持父親。

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特朗普當選｜4.特朗普二子 艾瑞克（Eric Trump）

艾瑞克是特朗普跟元配伊雲娜所生的兒子，亦為特朗普集團的副總裁。現年40歲的艾瑞克於喬治城大學畢業，於2006年加入特朗普集團，主要負責全球房地產業務。與哥哥小特朗普一樣，兩人積極參與父親的政治活動，除了2020年大選失敗，參與煽動2021年國會騷亂案外，今年的總統大選也被任命為特朗普2024年大選過渡團隊的榮譽主席，

2014年，艾瑞克和妻子拉拉結婚，婚後育有2名子女。

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特朗普當選｜5.特朗普二女 蒂凡尼（Tiffany Trump）

蒂凡尼是特朗普與第二任妻子梅普爾斯（Marla Maples）的獨生女。蒂凡尼在賓夕法尼修讀社會學，其後在喬治城大學完成法律學位。有別於特朗普其他子女，她並沒有加入家族企業，反而在音樂和時裝界打拼，曾在2011年發表歌曲《像鳥兒一樣》（Like a Bird）。

2022年，蒂凡尼與黎巴嫩裔億萬富翁布洛斯 (Michael Boulos) 結婚，現懷有身孕。雖然她在父親的政治活動中甚少亮相，不過她也曾為特朗普發表演說。

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特朗普當選｜6.特朗普細仔 巴倫（Barron Trump）

巴倫為特朗普跟現任夫人梅拉尼婭所生的兒子，現時18歲，甚少在公眾場合露面，但以往曾於競選活動中現身支持，今年他也有公開出席特朗普在邁阿密的競選集會。

雖然公眾場合較少機會看到巴倫的身影，但媒體對他的關注度並沒有減少，身高達2米的他一度成為話題，被指完美遺傳父母的高挑基因。今年5月他於佛羅里達的私立學校Oxbridge Academy畢業。

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