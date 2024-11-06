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UNIQLO新店｜全港第二大UNIQLO登陸太古城11.29開幕　首設Cafe/兒童圖書親子區

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 48 分鐘前

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全港第二大分店UNIQLO太古城店11.29開幕，首設Cafe/兒童圖書親子區。

【太古城中心/UNIQLO LifeWear/Kids Library/Uniqlo Coffee】UNIQLO LifeWear美學將會在11月29日呈現於太古城中心店！作為全港第二大分店，新店帶來一系列全新服務，包括首設UNIQLO Coffee、UNIQLO KIDS LIBRARY及可客制UTme!服務，滿足港人多樣化的需求。

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UNIQLO太古城店｜打造生活美學旗艦店

「太古新店」設有兩層，總面積近25,000平方呎，將成為全港第二大分店。「太古新店」店內設計採用了全球UNIQLO的零售新標準和概念，並引入多項新服務，包括首次在香港推出的UNIQLO COFFEE、UNIQLO KIDSLIBRARY，以及可讓顧客定制個性化T恤的UTme!服務。此外，UNIQLO與本地藝術家Moving Drawing合作，將為太古新店注入充滿社區特色的藝術，以及推出一系列的商品，還提供改造和修補服務的RE.UNIQLO STUDIO，令衣物更有個人特色外，亦透過小修小補技巧減少衣物浪費，給它們重生的機會。

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UNIQLO太古城店｜日式咖啡館

當中焦點是首次引進香港的UNIQLO COFFEE，「太古新店」的目的不是打造一個專門咖啡館，而是希望讓消費者在探索這間店每一個角落的同時，還能享有一個舒適的休息時刻。

在日本銀座有兩間UNIQLO COFFEE，一間在有樂町站前的東京旗艦店，一間在JR銀座站旁邊的銀座店。東京旗艦有拿鐵、果汁選項；銀座店則有限定的藝伎單品豆手沖咖啡、抹茶拿鐵、美式咖啡等，甜品有與知名老字號舖文明堂合作的銅鑼燒和GINZA WEST奶油餅乾，而且店內非常寬敞，有大量的座位供休息。

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UNIQLO太古城店｜休憩小天地

另一焦點則落在UNIQLO KIDS LIBRARY，小朋友可於此閱讀圖書營造休憩的小天地。日本、台灣旗艦店均設有兒童圖書専區，區內擺放著一本本的圖書，可移動式的椅子，一改以往親子購物的體驗，提供了舒適的親子共享空間。

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