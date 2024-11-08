智選醫學級益生菌 醫生教避開市場蠱惑陷阱 腸道健康無憂

隨着大眾的健康意識提高，近年益生菌備受追捧，由於選擇眾多，繼而衍生出各種誤導性宣傳和陷阱。消費者應如何作出精明的選擇？這次邀請到腸胃科醫生吳文傑教大家避開各種益生菌蠱惑陷阱，他表示不少人因選擇不合適的產品，最終導致腸道健康問題加重。因此，在選擇益生菌時，了解如何智選優質產品至為重要。

蠱惑陷阱你要知 菌量多≠效果好



吳醫生表示，市場上有很多產品標榜含有數百億甚至千億的活菌，或是包含十多種不同的益生菌菌株，往往吸引了大量消費者購買。然而，並不是數字愈高或菌種愈多就愈好，過高的菌數可能會導致腸道內的競爭加劇，進而影響健康。實際上，腸道內定植的益生菌數量是有限的，攝取過多的益生菌未必能發揮作用，反而可能造成菌株之間的相互排斥，甚至壓制腸道內其他有益的菌群。此外，很多市面上的益生菌產品只是平價菌種或死菌，缺乏科研實證的功效。吳醫生強調，即使這些菌株能夠通過胃酸，但如果無法在腸道中繁殖，其實也是毫無意義。



選擇有科研實證的產品 早上空腹或睡前服用最佳



吳醫生建議，每日攝取的益生菌量應在10到120億之間，且最佳的服用時間通常是在早上空腹或睡前。吳醫生提醒，大眾最好選擇經過臨床研究證實的產品，才能真正達到改善腸道健康的效果。在云云的益生菌產品之中，醫學級的益生菌產品絕對是不二之選。這類產品都經過嚴謹的科學實驗，能針對特定的腸道問題提供有效的解決方案。



最強醫學級配方 有效修補腸黏膜阻惡菌



吳醫生提到，市面上大多數益生菌只能緩解輕微的排便問題，對於較嚴重的腸道不適，如腸肉粒和腸道變異等問題，則無法提供有效的幫助。針對這些問題，推薦大家選擇醫之選的超強益生菌‧元（護腸修復配方）。這款產品含有ST菌（嗜熱鏈球菌）及刺雲實膠，研究顯示它們能有效修補腸道黏膜，降低腸道惡菌的滲透率。

此外，產品還包含BL菌（長雙歧桿菌）、LP菌（胚芽乳酸桿菌）及維他命D3的特定醫學級配方。科研實證，長期服用能降低腸肉粒風險78%及腸異風險54%*。4星期內就能減少腸道惡菌滲透率33%*，幫助修復腸道黏膜，重建保護屏障，從而維持腸道健康。更值得一提的是，這款產品採用意大利專利活菌及鎖菌技術，能提升益菌的存活率高達250%，並促進益生菌的穩定繁殖，確保益生菌能抵抗胃酸，順利到達腸道發揮作用。

醫之選益生菌界「天花板」 科研實證強化腸道健康



醫之選的「超強益生菌‧元（護腸修復配方）」由本地大學教授研發，針對腸道健康問題設計了3大專利配方，功效包括：

● 醫學級方程式益生菌：包含6+4益生菌‧元及維他命D3配方。

● 含60億益生菌，並具備意大利專利鎖菌技術。

● 提升250%益生菌存活率及促進5倍繁殖。

● 科研實證，能減少腸肉粒活躍度及風險達78%及腸異風險達54%。

● 減低33%腸道惡菌滲透率，修復腸道黏膜，強化保護屏障。

● 潤腸暢便，紓緩腸胃不適。

其檸檬味粉劑，美味易入口，建議每日攝取1-2包，可以直接加於清水中，或放入食物及非酒精、非碳酸類飲品（低於45℃）中攪拌後食用。持續每天服用，最佳的服用時間為睡前或早上空腹。

醫之選「超強益生菌 • 元（護腸修復配方）」14包

售賣點：維特健靈專門店及網店、HKTVmall

網店︰https://go.vitagreen.com/4fgQiDJ

醫之選健康關注組︰https://bit.ly/4fhLIVY

*Data on File

（特約）