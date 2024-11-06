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文化藝術｜文藝盛事基金3年資助17項目　資助額近2億

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

最後更新： 34 分鐘前

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文體旅局局長楊潤雄指，過去3年，文化藝術盛事基金共批17個項目。

【楊潤雄 / 葉劉淑儀 / 文藝盛事基金】文體旅局局長楊潤雄在今日（6日）透露，過去3年，文化藝術盛事基金共批准了17個項目，資助額總共約1億9820萬元，當中15個已完成，共吸引超過476萬人參與，形容反應良好並超額完成目標。

新民黨立法會議員葉劉淑儀今日在立法會提出書面質詢，詢問有關獲文化藝術盛事基金資助項目的資助額以及帶動的經濟。她又關注，2023年及2024年透過盛事基金資助的活動數目都超過預期的原因，及是否超出每年撥款6000萬的預算。

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文化藝術｜葉劉淑儀指資助活動超出預期

楊潤雄書面回覆指，在2022年至2024年，當局分別接獲2宗、25宗及44宗申請，截至2024年10月，文藝盛事基金共批准了17個項目。17個項目政府共資助約1億9820萬元，如以政府預計每年撥款6000萬為計算，超出預算約1800萬元，當中包括「Chubby Hearts Hong Kong」獲資助約780萬元；「武林盛舞嘉年華」獲資助約1469萬元；「俠之大者 － 金庸百年誕辰紀念‧江湖盛滙」則獲1500萬資助。

他續稱，獲資助活動中，15個已完成，共吸引超過476萬人參與，反應良好並超額完成目標。舉例「ComplexCon 香港2024」吸引超過32000人參與，當中約55%為訪港旅客；「2024年巴塞爾藝術展香港展會」則吸引來自40個國家及地區的242間畫廊參與，吸引約80400名訪客，其中接近一半為旅客。但強調不應以一刀切的方式評估活動的效益。

對於葉劉淑儀關注基金資助活動超出預期，楊潤雄解釋，在最初規劃時，政府預計每年從藝術及體育發展基金撥款約6000萬元至文藝盛事基金，資助最少4項活動，屬預算性質。而政府亦樂見基金推出後，不少大型活動向基金提出申請，認為基金支持多項大型活動在疫情後在香港舉行，符合政府成立基金的目標。

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