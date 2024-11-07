天后女兒｜王菲女兒竇靖童受薰陶篤信佛教　低調上佛學課獲讚有教養

▲ 王菲女兒竇靖童日前於外地上佛學課。

【樂壇天后/王菲/女兒竇靖童】王菲愛女、現年27歲的竇靖童除遺傳媽咪的音樂天份外，受天后靚媽的影響，竇靖童亦信奉佛教，近日她被發現於新加坡上佛學課，為人顯得有修養。

日前，有網民於小紅書上載多張參加喇嘛宗薩蔣揚欽哲仁波切的課堂照片，而王菲愛女竇靖童是其中一名學生。

王菲女兒竇靖童｜打扮低調表現安靜

從照片所見，竇靖童以白色恤衫襯黑色短褲示人，她戴上Cap帽和口罩，走簡樸的打扮風格，其身旁即坐著藝人宋妍霏。

帖主寫道：「一抬頭看見竇靖童坐我前面，來新加坡參加宗薩的活動，一抬頭，我的媽！這不是竇靖童本童嗎？旁邊還有宋妍霏，課間她們還去上了我上過的廁所，我原地強裝淡定，好想要合影但又怕打擾，畢竟來的都是修行人多。」

期間竇靖童專注聽喇嘛講佛，表現得非常安靜，當所有人站立時，她也跟著站立，獲讚「站有站相、坐有坐相」，沒有天后女兒的氣焰。

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王菲女兒竇靖童｜做王菲女兒有壓力

2017年，竇靖童曾分享一段剃光頭的短片，負責剃髮的正是喇嘛宗薩蔣揚欽哲仁波切，當時曾驚傳竇靖童出家。

其後竇靖童於台灣宣傳新歌時解釋：「我一直不知道自己的頭型怎麼樣，不知道有沒有我沒見過的疤痕或胎記什麼的，不太認識這樣的自己，因此一直想要剃一次。我覺得人生，必須要剃一次光頭。」

挾住「天后女兒」的光環，竇靖童曾稱視媽媽王菲為學習對象，她一直好欣賞媽媽，至於可有為其帶來壓力？竇靖童說：「呢個係一個Blessing，但亦有雙向影響，佢有佢嘅好處，可能會有壓力嘅地方，但係件好事。」

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