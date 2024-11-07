長壽之道｜美國研究揭1步行習慣可延壽20年　平均壽命達95歲更可防癌防心臟病

▲ 美國一項研究指出步速與平均壽命長短有關。

【養生／延壽／長壽】步速竟與壽命長短有關？一項研究發現，步速較快的人士平均壽命會更長，甚至可以與步速較慢的人士相差20年之多。有專家就建議從2個方向入手訓練腳力，即使年齡漸長亦能健步如飛。

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美國匹茲堡大學曾於2011年在《美國醫學會雜誌》（The Journal of the American Medical Association, JAMA）發表研究，分析長者步行速度與壽命之間的關係。研究參與者一共有34485人，全部皆為65歲以上的長者，其中59.6%為女性；研究人員首先安排參與者，以正常步速步行約4米的距離，隨後再定期進行測試。

延壽習慣｜步速快可延壽20年

研究的追蹤時間為6至21年，而結果顯示，平均壽命越長的長者，其步速亦相應地越快。當中平均壽命達95歲或以上的參與者，步速為每秒1.6米；平均壽命約80歲的參與者，步速則為每秒0.8米，而平均壽命約74歲的參與者，步速則為每秒0.2米，平均最長壽及最短壽之間的人士，兩者壽命相差可超過20年。

為何步速較快的人士會較為長壽？對此研究團隊就解釋，將一隻腳放在另一隻腳前面的步行動作看似簡單，但實際上需要心臟、肺部、血液、骨骼、肌肉、關節、神經及大腦等不同身體系統進行協調及合作，因此步速在某程度上能夠反映身體狀況；當一個人的步速變得緩慢，可能代表部分生理系統出現異常，而隨著步速加快，每個性別和年齡的預期壽命都會增加。

哈佛大學亦曾進行相關研究，結果發現步速越快的人，其患上腦部疾病、癌症、糖尿病及心臟疾病風險都會較低。

延壽習慣｜行路防腦退化

此外，日本足部權威久道勝也醫生，曾向當地媒體《女性自身》指出，步行本身能刺激腦部運作，因此人在走路時需要觀察四周、提防危險，而每踏出一步，腳底都會感受到地面的變化，之後大腦再以此為根據控制肌肉，調整步行姿勢；因此，當一個人走路越快，其大腦與身體間傳遞的訊息就越多，而走路亦有助促進認知功能，增加大腦的血流量，繼而預防腦退化。

延壽習慣｜2大方向鍛鍊腳力

不過隨著年齡增長，人的步行速度確實有機會下降，對此久道勝也就建議，如向在65歲後保持間步如飛，可從以下2個方向入手。

力：鍛練腿部力量

久道勝也指，65歲以上人士可著重加強小腿的肌肉力量，並建議在步行時配合日本名曲《松健森巴》的節奏，可幫助鍛練步行的力量。

柔：鍛練筋腱柔軟度

除了腿部力量之外，柔軟度亦十分重要。久道勝也就建議透過撐牆弓箭步來進行鍛練，步驟如下：

面對牆壁站立，雙手伸直碰牆

腳趾朝向前方，單腳向後退一步

用體重的力量向前推牆，同時前膝彎曲

感受到後腳的阿基里斯腱被伸展後，維持動作30至60秒

雙腳分別進行5次便可

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資料來源：《美國醫學會雜誌》、哈佛大學、《女性自身》

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