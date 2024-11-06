國際復康日｜11.10殘疾人士免費搭城巴所有路線　同行一位照顧者同享優惠

▲ （城巴提供）

本周日（10日）為國際復康日，城巴推「殘疾人士免費乘搭車船日」，乘客出示「殘疾人士登記證」，或使用註有「殘疾人士身份」的個人八達通，可與一名同行照顧者免費乘搭城巴所有路線。

城巴，持續提升車廂無障礙設施，包括「優先座」、連貫性扶手，以及專為視障人士而設的點字告示牌。全線低地台巴士裝有固定斜板及輪椅泊位，部份巴士更設雙輪椅停泊位及面向輪椅使用者的資訊顯示屏，讓乘客更直接了解交通及到站資訊。

城巴於今年初推出的簡易版手機應用程式「城巴易」，不設廣告及彈出頁面。而「城巴易」的開發參照最高規格的無障礙指南，支援各智能手機系統的語音助理或旁白模式，特別方便視障人士智慧出行。

城巴早前亦與全港唯一一間視障兼智障特殊學校「心光恩望學校」攜手合作，共同設計及打造首個「無障礙巴士教室」，透過捐贈巴士主要配件及邀請本地藝術家與視障學童進行壁畫創作，讓學生們在模仿實際巴士車廂內，在又安全及受控的環境中重覆乘搭「巴士」進行訓練，實踐自主出行。

城巴期望透過支持國際復康日活動，以及一系列共融措施，推廣「無障礙乘車」的理念，鼓勵市民乘搭公共交通工具，同時支援傷健社群，構建關愛共融社會。

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