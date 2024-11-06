飛越大嶼為期3天越野賽周五舉行　選對越野跑鞋避震緩衝性能強

▲ 為期3天，飛越大嶼™by UTMB®賽事將11月8日至11日舉行。

為期3天，飛越大嶼™by UTMB®賽事將11月8日至11日舉行，讓香港跑手在大嶼山展開非凡歷險，盡情探索香港大自然的美景。

飛越大嶼™ by UTMB®設有 25 公里、50 公里、100 公里和 120 公里四個不同賽事組別，作為這個世界系列賽的冠名贊助商HOKA，積極提升選手的整體參賽體驗。

HOKA 的高性能越野跑鞋系列，旨在為跑者帶來更輕鬆暢快的跑步感受，讓他們能夠輕鬆應對各種山徑地形。其產品擁有前所未有的抓地力、舒適穩定，且避震緩衝性能強，賦予不同水平的運動員「飛」一般的感覺，無所拘束地飛越峻嶺山谷。

▲ 型號MAFATE SPEED 4高性能越野跑鞋

型號MAFATE SPEED 4高性能越野跑鞋，適合崎嶇地形的回彈緩震，鞋面單層緹花工程網布，動態貼合的鞋舌和鞋面，橡膠鞋頭保護支撐設計，後跟鞋領加强保護，平放式薄型鞋舌，創新輕量彈性泡棉，PROFLY+ 中底，並配備 5 毫米刻紋的輕量版Vibram® Megagrip 大底。

▲ 型號SPEED GOAT 6高性能越野跑鞋

型號SPEED GOAT 6高性能越野跑鞋，適合崎嶇地形、抓地力強、回彈靈敏，輕盈透氣編織鞋面，內部支撐底盤，雙側薄型鞋舌，動態貼合的鞋面，鞋頭防撞墊，配備刻紋的 Vibram® Megagrip 黃金大底，是全新山羊蹄刻紋設計。

▲ 型號TECTON X 3高性能越野跑鞋

型號TECTON X 3高性能越野跑鞋，彈性針織短靴結構，Matryx® 快乾紡織鞋面，Ghillie 鞋帶設計，動態貼合的鞋面設計，方便腳部伸展，雙層 PEBA 泡棉中底，正在申請專利的平行翼狀碳纖維面板，提供額外穩定性，備有推進速度的MetaRocker™ 弧形結構，配備刻紋的輕量版Vibram® Megagrip 大底。

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