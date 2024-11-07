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荷爾蒙失調｜任容萱患三高脂肪肝減17磅逆轉前期糖尿病　醫生推薦咁食降血糖

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 徐若瑄 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

現年35歲的台灣女星任容萱，靠2招成功改善三高和減去17磅。

【胰島素抗性／脂肪肝／糖尿病／三高／荷爾蒙失調】現年35歲的台灣女星任容萱，日前亮相金鐘獎紅毯，黑色高衩晚禮服大騷美腿即被網民封為「金鐘紅毯最美女藝人」。而任容萱近日自爆，過往亦曾走上減肥冤枉路，患上胰島素抗性後

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Sick問識答｜26歲港女自恃年輕從未做檢查揭患晚期乳癌　拆解常見乳房檢查+療法

降血糖｜4個月瘦8公斤 用錯方法減錯肥

35歲台灣女藝人任容萱最近減肥成功，4個月成功搣甩8公斤（約17.6磅），體脂減8%，連一直最難減的下半身亦見效。她透露，以前是個不折不扣的「泡芙人」，雖然BMI在標準範圍內，但體檢報告「全部紅字」，體脂率、內臟脂肪都偏高，還有脂肪肝和胰島素抗性的問題，恐罹糖尿病前期。

我其實試過很多的方式，像是針灸、埋線、吃中藥狂拉肚子、瘋狂地運動、瘋狂的流汗，但我覺得這不是沒效果，只是效果是有限的，可能是階段性的有效，因為我可能沒辦法堅持下去，所以後面可能就復胖，而且甚至胖得更多！

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荷爾蒙失調｜拍戲日夜癲顛倒 終靠2招降三高

任容萱指自己以前嘗試過各種極端的減肥方法，包括吃中藥、針灸、全身包保鮮膜做運動、嚴格吃水煮餐，但還是瘦不下來。後來就醫才發現是荷爾蒙失調，極端的減肥方法導致她罹患脂肪肝與胰島素抗性都不自知，甚至誘發雌激素、肝臟慢性發炎等問題。她最終發現減肥失敗原因，是因為平日拍戲日夜顛倒，導致三餐不規律，亦經常吃外賣，導致體脂囤積，造成脂肪肝等健康問題。後來，她積極做運動和調整飲食作息，終於成功減肥。

糖尿病前期｜胰島素抗性5至10年 恐增糖尿病風險

台灣初日診所副院長及家醫科醫生鄧雯心指出，荷爾蒙是調控身體儲存熱量和燃燒的主要元素，當出現失調恐怕會影響食慾和基礎代謝。而胰島素是降低血糖的荷爾蒙，一旦出現胰島素抗性就會容易導致脂肪囤積。鄧雯心續指，胰島素抗性會增加患上糖尿病、心血管疾病、中風、高血脂、三高、高血壓、癌症、失智症風險。根據臨床經驗，很多人出現胰島素抗性後5至10年都會演變成糖尿病前期。

胰島素抗性｜飲食失衡是元兇 瘦底亦中招

為何會出現胰島素抗性？鄧雯心解釋，高糖、高油的加工飲食、頻繁進食都會造成胰島素抗性。其他因素導致體內荷爾蒙紊亂，如壓力、睡眠不足、慢性發炎等，平日缺乏運動或經常接觸塑化劑、重金屬等環境毒素，都會導致身體發炎。

鄧雯心提醒，很多人誤會只有肥胖的人會出現胰島素抗性，其實很多外表瘦削的人，但內臟脂肪高的人士，俗稱「泡芙人」，都會有這個問題。若出現以下4大症狀，可能已經出現胰島素抗性：

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胰島素抗性4大症狀

  • 腹部脂肪明顯堆積
  • 一整天感到疲勞
  • 飯後特別想睡覺
  • 用以前的減肥方式卻瘦不下來

改善脂肪肝｜5招快速降血糖

脂肪肝與胰島素抗性相輔相成，鄧雯心指出，胰島素抗性通常會伴隨著脂肪肝，如經常喝酒、高果糖飲食、反式脂肪或是味精等，都會加重脂肪肝問題。但只要改善胰島素抗性的問題，脂肪肝都會一併改善。

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降血糖｜5招快速降血糖

  • 選擇原型食物
  • 減少攝取精緻碳水化合物
  • 注意進食順序，先吃蔬菜和蛋白質，再吃澱粉食物
  • 恆常運動、紓壓減少壓力
  • 調整生活型態，早睡早起

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