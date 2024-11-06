焚城丨林超英捧場睇劉德華新片　觀影後直言：離場時想起兩個四字詞

▲ 前香港天文台台長林超英日前看了劉德華主演新片《焚城》。

【林超英 / 焚城 / 劉德華】前香港天文台台長林超英的一舉一動素來甚受網民關注，在日前，林超英於個人社交平台發文表示看了劉德華主演新片《焚城》，他上載戲票並寫道：

昨天看了寓言式巨型災難片 "焚城"，離場時想起兩個四字詞：（災難）一步之遙，（後果）一念之差。

希望所有參與公務的香港人都去看，在光影之中領悟從政之本，必須始終記掛人民，認真參透大局，步步為營，切勿一時不慎作出貽誤蒼生的決定。

最後，林超英更幽默地強調：「聲明：沒有收任何廣告費，自己買票入場。」

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焚城丨劉德華新片內容涉及環保

眾所周知林超英重視環保，災難片《焚城》故事涉及環保，難怪合林超英心水。

《焚城》講高強度放射物銫137於粉嶺皇后山的鴻力回收場突發洩漏，熱帶風暴「墨菲」逼近導致24小時後輻射將擴散全港，因此令香港700萬人陷危機，而劉德華飾演環保專家范偉立，而《焚城》在11月1日正式上映，暫時在香港累積票房破1200萬元。

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