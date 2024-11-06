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HPV疫苗｜04至08年出生女生下月起免費補打HPV疫苗　疫苗計劃首度強制登記醫健通

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 58 分鐘前

最後更新： 56 分鐘前

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熱門 徐若瑄 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

防護中心下月底分階段為04-08年女生補打HPV疫苗。（陳展棋攝）

疫苗科學委員會於2022年底建議，為18歲或以下女性接種兩劑HPV疫苗。不過由於疫情，中五或以上（04-08年出生）女生未獲接種。防護中心宣布，下月起分階段開展補種計劃，首階段中五或以上女學生獲接種。

計劃分三階段，首階段於年底展開，為中五以及中六女生接種，由中心安排的私家醫生學校外展隊接種。明年第一季、以及明年上半年會為大專學生、以及其餘女生接種。

免疫接種計劃提供是九價人類乳頭瘤疫苗，免疫功能正常女生接種第一劑需隔5至13個月，再接種第二劑。至於免疫力弱人士則需接種三針，這批女生第二及第三針需到衞生署兒童免疫小組接種。

防護中心總監徐樂堅表示，已採購20萬劑疫苗，預計對象有19萬人，會經教育局向合資格中學女生發信。至於第二階段會與大專院校合作，而其他女生會與基層醫療署溝通安排接種，計劃不會排除曾有性接觸女生。

徐樂堅指，中四或以下女生已於之前計劃中接種，接種率普遍超過9成，疫苗受市民歡迎。他指，不排除部分合資格女生已於私營途徑接種，因此需求較難拿捏。採購數目先滿足首兩個階段，如有需要會再補購。

分題：首次疫苗計劃需登記醫健通  徐樂堅：不登記不允接種

醫務衞生局近年積極推動發展醫健通系統，中心首次要求接種者必須登記醫健通。徐樂堅表示，未有登記者將不獲接種，承認會可能會影響接種意欲，會做好公眾教育。他又指，流感等疫苗計劃方向亦是先需登記。

記者：陳展棋

HPV 疫苗 中學 醫務衞生局 衞生署 教育局

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