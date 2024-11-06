的士司機｜內地客旅港搭的士　坐車頭睇導航被司機罵：最憎你哋坐車頭！

▲ 內地客旅港，搭的士坐車頭睇到航被司機罵：最憎你哋坐車頭！

在香港搭的士不能坐車頭看導航？近日，有內地客在抖音上傳影片，指日前在港搭乘的士時，因坐車頭及開導航問題被司機不斷指責。

直至下車仍未收斂，最終雙方不歡而散，隨後內地客將車內發生口角的影像發布至抖音公審，引起網民熱議。

的士司機｜看導航被司機指責

內地女稱同行3人從旺角某酒店打車至西九龍高鐵站，上車後1人坐在副駕駛座，2人抱著背囊坐在後座。

女子自述「路過高架的時候看見很多地方堵車，朋友問還要多久，我就打開導航看了一下，結果司機開始罵人，我開始好好跟他解釋讓他別多心，不要那麼敏感，我沒有懷疑他繞路，只是想看還要多久，順便告訴朋友他在香港地圖的哪個位置，結果他越罵越難聽」。

據影片可見，司機見女子查看到航便指責：「搭嗰幾廿蚊短途的士，仲要懷疑個司機兜路」，女子解釋稱：「我幾時懷疑你兜路先？我坐個車，我開我自己導航有咩錯先？」 。

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的士司機｜指最憎乘客坐車頭

隨後司機又批評「我哋啲香港的士司機啊，最憎你哋坐車頭，好好睇咩風景？咁鍾意玩單車我租畀你啦，1,000蚊個鐘，揸飽佢啦」，女子反駁道「咁之後有人坐你車頭，你可以拒絕㗎？」。

司機再次質問女子「後面無位畀你坐咩？係要坐車頭做咩啫？係咪好鍾意玩揸車？睇咩風景啫？好好睇咩香港啲風景？」，女子回應稱：「人哋坐上嚟之前你無講喎，你可以同人講你唔好坐車頭，你今日心情唔好唔好搵啲乘客出氣好唔好？」。

司機稱並非找人出氣，指此事「係你啲有問題」，女子問他：「我啲有咩問題？唔畀錢定係整邋遢你架車定係點樣？」，司機回答： 「後便唔好坐咩？」。

的士司機｜ 網民：影衰香港

到達目的地後，一行人付車資等待司機找續時，司機再次揶揄「找錢啦，你搭唔起㗎」，女子等人下車後司機仍未收斂，繼續嘲諷「我租畀你啦！1,000蚊個鐘啊！玩揸車啦！」，女子隨後走至車位影下的士車牌。

事件引起網民熱議，評論數量超5,000條，多數留言批評司機態度差「怨氣好大」、「呢個司機真係影衰香港」、「唔畀做車頭？」、「今時今日咁個服務，食自己啦」 ，有網民表示亦遇到過該的士司機「我也遇到這個司機，嘰嘰歪歪的」。

評論區不少網民還標記香港旅遊發展局賬號，「你識做啦，可以做嘢啦」，亦有人幫忙報東張西望。

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