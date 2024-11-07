生命教育丨TVB首席女主播受一事啟發　望退休後做喪禮義工

【喪禮義工／TVB／女主播／黃珊】現年44歲的黃珊是無綫新聞部首席女主播，雖然一直以短髮的高冷形象示人，但鏡頭後卻有一顆熱血助人的心。黃珊近日於社交平台上就分享，因為一件事啟發了她，希望退休後可成為一名喪禮義工。

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生命教育丨受父親喪禮事宜啟發

黃珊於社交平台指，成為喪禮義工這個念頭，其實是源於當年父親身故時的無助經歷:

當年爸爸病逝，處理身後事的責任，落在我這個長女身上。爺爺是內地傳教士，爸爸後事也順理成章用基督教儀式，可惜在香港沒有從屬教會，到底儀式是怎樣進行？牧師在哪裏找？茫無頭緒，甚是徬徨。

慶幸後來，有一位社工找到一位牧師可幫忙，這時候她有種「陌生人但不陌生」的感覺，由於「第一次經歷死別，連死亡證要怎樣申請都不知道」，她直言全靠對方帶領及指引，才懂一步一步去處理父親喪禮事宜。

自此事無大小，他都陪伴在側，還知道什麼會讓你造成二次傷害，認屍時都堅持站在你身旁，輕拍著你的膊頭，默默支持。牧師告訴我每個月總有幾次進出殯儀館，那時候都好奇，竟然有人願意每天面對死亡，而且是無償工作。

黃珊回想，牧師陪著走過的短短一個月，形容為「雪中送炭的溫暖」，因此至今仍感激萬分，故才萌生起日後要當喪禮義工的念頭，更指「死亡並不可怕」:

有朋友說，接觸死亡不害怕嗎？你我最終都會死亡，沒什麼好怕，能夠令亡者安息，為生者帶來安慰，其實是服務者的一種福氣。

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新聞女王丨曾受蕁麻疹困擾

黃珊作為首席女主播，亦是2位小朋友的母親，她於今年3月便曾分享自己身心俱疲，以致「蕁麻疹」大爆發，更因此向數名醫生求醫。

最近工作排山倒海，又為家中「長者」疲於奔命，種種情緒壓力導致蕁麻疹大爆發，看了好幾個醫生都說要長期服藥。

蕁麻疹成因丨壓力、環境及食物致敏原可觸發

皮膚科專科醫生陳湧表示，蕁麻疹的主要成因包括接觸到蛋、花生或昆蟲等致敏原、壓力或情緒等環境因素、免疫系統和藥物，並可分為急性及慢性，如屬急性蕁麻疹，症狀會於24小時內消退，消退後可以連印都沒有。至而至於慢性蕁麻疹，徵狀可每天或經常出現，而且持續6星期或以上。

陳醫生稱，慢性蕁麻疹分自發性和誘發性，其中誘發性是有特定誘發因素引發，但自發性蕁麻疹並無任何特定外在誘發因素，多發於20至40歲人士。當體內免疫球蛋白IgE濃度高，黏上肥大細胞後受刺激，細胞會釋放組織胺及炎症因子，可引致風疹塊和痕癢。

點擊睇蕁麻疹5大嚴重症狀：

台灣皮膚科醫生陳昱璁表示，蕁麻疹是一個盛行率相當高的疾病，每5人就有一人得過蕁麻疹，常見原因包括對於食物、藥物、昆蟲叮咬等過敏，或是一些外在物理刺激，像是太陽光照、溫差、摩擦、搔抓等等，都可致蕁麻疹。

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