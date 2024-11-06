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卵巢癌︱「棟篤笑」女星卵巢癌逝終年63歲　曾摘除子宮勇敢抗癌 臨終獲博士學位

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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「棟篤笑」女星卵巢癌逝終年63歲　曾摘除子宮勇敢抗癌 臨終獲博士學位

【卵巢癌／癌症／脫口秀演員】R.I.P！蘇格蘭脫口秀女星Janey Godley，在本月2日因不敵卵巢癌離世，終年63歲。她在臨終前還獲得博士學位，病榻上含笑拿證書的畫面令人淚目。

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據外媒報道，Janey Godley的女兒Ashley Storrie，透過社交平台證實母親在本月2日離世的噩耗。她表示母親是在睡夢中離開，家人們都陪伴在身邊。同時也感謝在母親抗癌過程中，給予她愛與支持的所有人，「這對我們家人和摯友來說是很大的安慰，謝謝你們」。

卵巢癌︱曾摘除子宮抗癌 臨終前獲博士學位

Janey Godley生前作為一名出色的脫口秀演員，演出作品受到不少歡迎。而她自2021年確診卵巢癌後，也沒有放棄舞台。她更忍痛在確診罹癌的隔年將子宮摘除，勇敢抗癌；可惜同年癌症復發。直至2個月前，她突然對外告知自己的癌細胞進一步擴散，已住進安寧病房。

在Janey Godley臨終前，她還獲得了榮譽博士學位；照片記錄下她在病榻上含笑拿著證書的一刻。

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卵巢癌︱7類高危人士

據香港癌症資料統計中心指，本港在2020年共錄得585宗卵巢及腹膜癌新症，及257宗死亡個案，分別成為本港女性最常見及最致命癌症的第6位。香港綜合腫瘤中心臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊曾指出，目前卵巢癌成因不明，而且早期病徵較難察覺，以致病人容易錯失治療黃金期，有研究指以下7類人士屬高危一族：

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卵巢癌︱4大常見徵狀

雖說卵巢癌早期病徵不明顯，但黃麗珊醫生表示，若女性發現身體持續出現以下4大徵狀，宜盡快求醫診治：

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