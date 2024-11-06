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美國大選｜梅儒瑞：美國對港政策不會有大改變　林健鋒：倘加關稅會影響全球貿易

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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美國駐港澳總領事館。（資料圖片）

美國總統大選正進行點票，美國駐港澳總領事梅儒瑞表示，無論由誰當選，美國對港政策都不會有大改變。

經民聯立法會議員林健鋒指，倘若美增加對華關稅，會影響全球經濟，對貿易一定有影響，但也要視乎規模，是否每一項物品都施加等，香港應靜觀其變。

美國駐港總領事館今日在外國記者會辦活動供在港美國人、學生等一齊觀看美國大選點票情況。梅儒瑞表明本港在頒布《港區國安法》及通過《基本法》第23條立法後，美國國會、行政機關及兩黨十分關注香港的活動，希望來年與香港建立更好的政治關係，但重申港方需要作出改變。

梅儒瑞續稱，希望港府放寬在言論自由、集會自由等限制，香港現時的示威活動不多，美國駐港澳總領事館門外是唯一舉行示威的地方。他表示，美方與港府的交流雖然已有所改善，但目前仍然十分有限，希望能多作溝通，美國政界領袖或能在日後到訪香港。

經民聯立法會議員林健鋒。（林曉君攝）

林健鋒認為，不論誰當選，美國對華政策不會有很大的改變，也要看候選人會如何實施競選期間的承諾、及政府班底，香港只有靜觀其變。

林健鋒又說，香港在出口、在製造業、在科研方面都已經做了很多改變，不是完全依賴一個地方，可加入國家內循環、到東盟發展；美國在中國的採購也都採取了一些變化的，採「China plus one」，即除了在中國採購物品之外，也都會要求供應商提供另外一個地點去生產他們的產品。不過，他強調，香港不應放棄歐美市場，在過去一年，美國來香港的買家又多了，來香港投資的也有回升。

民建聯立法會議員周浩鼎表示，無論誰人當選都希望美國停止對港的詆毀攻擊，應改善香港與美國關係，舉例指經貿關係上，美國對港的貿易順差在過去10年有2700億美金，應加強經貿合作。

周浩鼎又指，若美國取消香港駐美經貿辦特權豁免待遇甚至關閉辦事處，勢必會損害美國民間商業利益，強調不應關閉。他又認為，兩地商界接觸、經貿往來不會有任何斷裂，但若美國政客打壓會影響發展，冀美國政客反思。

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