整容風險｜24小時馬拉松式整容　女子接受全身6個整容手術突暈倒肺動脈栓塞亡

▲ 24小時馬拉松式整容，女子接受全身6個整容手術，突暈倒肺動脈栓塞亡。

【整容／醫美／肺動脈栓塞】近年整容風氣盛行，內地數年前就發生一宗牽涉整容手術的意外，近日法院宣判。一名女子在24小時内接受6個整容手術後，引發肺動脈栓塞死亡。家屬事後向整容醫院提出起訴，索賠118萬元人民幣（下同，約128萬港元），最終判決出爐。

最新影片推介：

整容意外｜24小時内接受6個整容手術

據《CCTV今日説法》報道，事主是廣西貴港市一名柳姓女子，本身育有一對兒女，在2020年12月9日上午，她在南寧市某綜合門診部咨詢整容手術的相關事宜後，決定貸款4萬多元接受多項整容手術。

當天下午，她接受了雙眼皮和隆鼻手術。翌日中午，她再接受了抽取大腿部脂肪填充在臉部和胸部的手術。然而第3天出院時，她走到電梯口時突然暈倒，隨即被送往醫院搶救，最終於當天下午5時宣告不治。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

整容意外｜抽脂術後肺動脈栓塞亡

柳女士的丈夫憶述，他接到電話得知妻子做整容手術出事後，趕到離家100多公里外的南寧市醫院時，妻子已被宣告死亡。他表示，妻子出門時只說了「出去幾天」，並沒有告知是去整容。他又展示了一系列妻子的照片稱，

這是動過手術的，有那些針縫的，眼睛、耳朵也有，形狀看了有點難看。

經警方調查後發現，該門診部所屬的綜合門診有限公司於案發的4個月前通過了審批，並增設醫療美容科。同時，為柳女士進行手術的兩名醫生也是在事發前幾天完成了備案，被允許執業。柳女士整容手術的抽脂量也並未超過醫療標準。

2021年1月13日，原告方柳女士的家屬委托鑒定中心進行了屍檢，判定柳女士符合抽脂術後肺動脈栓塞導致急性呼吸循環衰竭而死亡。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

整容意外｜重審判決賠償59萬余元

柳女士的家屬將涉事公司起訴到了廣西壯族自治區南寧市江南區人民法院，要求賠償總額約118萬元。衛生監督所組織雙方進行調解，但由於雙方對賠償金額差距過大，未能達成一致。

被告綜合門診有限公司提出，柳女士應對整容可能導致的後果承擔預判義務，僅憑這份鑒定意見，並不能說明自己的診療行為有過錯及過錯大小，不應該承擔賠償責任。

隨後，法官委托鑒定機構對於整容手術的過錯大小進行鑒定，多間鑒定機構亦向綜合門診有限公司要求提供門診部的診療規範，但門診部卻遲遲拿不出來。

最後法院做出判決，涉事醫院對柳女士的死亡應負全部賠償責任，共賠償柳女士的丈夫及孩子100多萬元。判決後，整形醫院不服，於是提出上訴，法院將此案發回重審。2023年8月，法院重審判決涉事醫療機構應賠償柳女士親屬59萬多元。

——

相關報道：

整容惹禍｜24歲女接受8小時「馬拉松式」整容手術 呼吸困難吐血終痛苦身亡

抽脂風險丨女子首爾整容抽脂失敗 下巴驚現2個洞動脈出血險死

整容風險｜24歲法男花萬元移植鬍鬚慘毀容3個月不敵痛苦輕生亡 揭整形醫生無牌真身竟是這職業

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5