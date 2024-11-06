自製意外丨自編自導交通意外「碰瓷」呃社署援助金　警拘275人涉騙款1400萬元

▲ 詐騙集團自編自導交通意外呃社署傷亡援助金，警拘275人涉騙款1400萬元。

【車禍 / 意外 / 詐騙】警方打擊騙取交通意外傷亡援助的犯罪集團，今年10月3日至11月1日展開行動「破惑」，經調查後發現有人自編自導交通意外，或以「真意外、假假紙」方式，騙取交通意外傷亡援助金。

結果警方以串謀詐騙及欺詐等罪拘捕275人，當中包括182男93女，年齡介乎18至64歲，他們涉嫌以虛假醫療證明文件騙取社署的交通意外傷亡援助，涉及121宗交通意外，涉款1400萬元。部分被捕人有黑社會背景。

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▲ （香港警察FB直播截圖）

自製意外丨安排私家車撞巴士

警方表示，案件主要發生在去年3月至今年4月期間，犯罪團夥會在一些較僻靜的道路，趁著人少車少的凌晨時分，自製交通意外，其後會利用一些假的病假紙，向社署職員訛稱因交通意外取得病假，從而騙取交通意外傷亡援助。

警方說，詐騙集團安排的一般「自炒」交通意外，司機和乘客最多涉及4、5人，但為增加詐騙金額，發現有詐騙集團甚至製造一場涉及巴士的「自製大龍鳳」交通意外。

▲ （香港警察FB直播截圖）

案發在去年6月中凌晨，一輛由荃灣開往東涌的雙層巴士，當去到怡東路時，一輛私家車撞向巴士尾部。警方接報到場前，10多名巴士乘客自行離開，而11名乘客及私家車上3人報稱受傷。

警方表示，案件起初列為交通意外有人受傷案件，但刑事調查後發現傷者之中，14名報稱受傷的人士中，有11人是詐騙集團成員，有不同分工，包括帶領「戲子」的蛇頭，分別在不同巴士站登上該巴士，主腦在人齊後安排私家車撞向巴士。

這宗案件，目前有8人被捕、3人被通緝，根據社署紀錄，當中6人取得援助，涉及70多萬元，警方譴責不法分子為詐騙公帑罔顧其他市民安全。

▲ （香港警察FB直播截圖）

自製意外丨假醫生紙串錯字

另外，警方相信涉案的假醫生紙是由騙徒自行修圖，但做工非常粗糙，部分甚至有串錯字。社署懷疑有詐於是轉交警方跟進，暫時未發現有醫療機構牽涉在内。

警方亦發現，部分被捕人是因無法償還高利貸，被債主威迫利誘參與犯案，欠債人會被安排充當車上的司機或乘客，所得的援助金會與債主瓜分，用來償還債務。

社署表示，現階段正進行調查，下一步會向展開追討款項的工作，未來亦會與警方加強合作，打擊騙取援助金的行爲，並繼續嚴謹審核所有申請。

▲ 「破惑」行動概要。

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