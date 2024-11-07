簡樸房︱何永賢：按需要助不符申請公屋劏房戶在私人市場尋找其他租盤

▲ 房屋局局長何永賢。（資料圖片）

房屋局局長何永賢表示，為避免日後受執法行動影響但不符合申請公屋資格的部分「劏房」居民流離失所，政府會按需要協助他們在私人市場上尋找其他租盤包括未來的「簡樸房」搬遷。

立法會今日通過「進一步完善房屋階梯」的議員議案。對於近日有劏房戶被業主以改建為由迫遷，何永賢在總結發言時呼籲：

如果有些不合理地要求你們搬遷或者離開單位，隨時可以將這些資料交給差餉物業估價署，我們有熱線，亦不斷進行調查、檢控。

何永賢透露，現時已有400多宗判了有罪，亦會聯同差估署同事主動巡查、主動出擊，巡查超過1 000宗個案。

何續指，為避免日後受執法行動影響，但不符合申請公屋資格的部分「劏房」居民流離失所，政府會按需要協助他們在私人市場上尋找其他租盤包括未來的「簡樸房」搬遷，亦會靈活調配其他房屋資源，如約20 000個過渡性房屋、臨時收容中心、中轉房屋等。

她又強調，《長遠房屋策略》一直有基礎、有數據支持，亦參考了統計處深入的數據搜集和分析而制定。「因此我們的基礎是科學和切合實際情況的。」

認真研究青年人購買資助房屋儲蓄計劃

何永賢又稱，對青年人購買資助房屋儲蓄計劃的一些建議抱持開放態度，亦會認真研究。例如相對現時私人市場的投資選擇包括債券及基金等等，儲蓄計劃涉及的金額有多少、如何設計才具吸引力、如何可以令到計劃能切實可行。亦需考慮有關儲蓄是否只能用作購買指定的某一類樓宇，或某一年期後落成的樓宇等細節。

謝偉銓：勿因一時財赤暫停土地開發工作

對於有部分人認為，市況不好，庫房財政緊絀，就應該減慢建屋，甚至暫停造地。建測規園界議員謝偉銓發言時說，認同在推展個別大型基建同發展計劃方面，需要因時制宜，顧及市場承受能力。但認為亦要汲取十多二十年前的教訓，勿因一時財赤及經濟不景，而暫停或大幅減慢土地開發工作。

謝偉銓續指，就算政府擁有充足的土地，未必要馬上全數或大舉推出市場，亦要視乎市場情況以及政府房屋政策。「但只有政府擁有充足嘅土地儲備，才能有主導權，適當地平衡巿場嘅需求，令房地產市場得以健康發展。」

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