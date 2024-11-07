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文藝盛事基金︱文體旅局：從四大範疇優化基金運作　將加強績效指標要求

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 11 分鐘前

最後更新： 2 分鐘前

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「chubby hearts HongKong」獲基金資助逾700萬元。（資料圖片）

文化體育及旅遊局表示，將從四大範疇優化文藝盛事基金的運作，本月稍後公布詳情。

文藝盛事基金︱活動須具備帶動旅遊、經濟元素

局方提交立法會文件表示，將從四方面優化基金運作，以強化基金的果效：

（1）優化審批準則，強調受資助活動須具備帶動旅遊及經濟的元素，把藝術文化與社會經濟發展融合，為香港 整體社會帶來正面作用；

（2）採用固定申請週期（即每年三次申請期），並為每週期 的資助活動數目設上限，以方便業界業界預早策劃， 同時更有效地善用資源；

（3）引入配對資助以鼓勵活動主辦方引入商業贊助，促使 業界循產業化方向發展；以

（4）加強績效指標要求，包括加入關於文藝盛事和旅遊的 融合發展的指標，以更好監察活動成效，彰顯基金的 作用。

截至2024年10月，文體旅局已批准了17宗申請，15個已完成的資助項目涵蓋不同藝術範疇和模式，共吸引了超過476萬人參與。

局方昨日回應立法會議員書面質詢時透露，尚有一個獲資助1500萬元的流行文化活動，會於稍後公布詳情。

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