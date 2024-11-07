文藝盛事基金︱文體旅局：從四大範疇優化基金運作 活動須具帶動旅遊、經濟元素
撰文： 林曉君
發布時間： 5 小時前
最後更新： 1 小時前
文化體育及旅遊局表示，將從四大範疇優化文藝盛事基金的運作，本月稍後公布詳情。
文藝盛事基金︱引入配對資助 加強KPI要求
局方提交立法會文件表示，考慮到香港文藝業界和生態的最新發展和社會間的不同意見，文體旅局已總結過去一年的經驗，就基金運作和資助模式作出了檢討，並諮詢文藝盛事委員會及相關持分者意見，將優化基金運作，以強化基金的果效：
（1）優化審批準則，強調受資助活動須具備帶動旅遊及經濟的元素，把藝術文化與社會經濟發展融合，為香港整體社會帶來正面作用；
（2）採用固定申請週期（即每年三次申請期），並為每週期的資助活動數目設上限，以方便業界業界預早策劃，同時更有效地善用資源；
（3）引入配對資助，以鼓勵活動主辦方引入商業贊助，促使業界循產業化方向發展；
（4）加強績效指標要求，包括加入關於文藝盛事和旅遊的融合發展的指標，以更好監察活動成效，彰顯基金的作用。
截至2024年10月，文體旅局已批准了17宗申請，涉資助額近2億元，15個已完成的資助項目涵蓋不同藝術範疇和模式，共吸引了超過476萬人參與。局方昨日回應立法會議員書面質詢時透露，尚有一個獲資助1500萬元的流行文化活動，會於稍後公布詳情。
文藝盛事基金︱昨指未評估活動經濟效益
當局又指，文藝盛事基金的定位以推動香港的文化藝術和創意產業發展為主，而基金全面運作大約一年半左右，暫時未有具體評估活動帶來的經濟效益。
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