文藝盛事基金︱文體旅局：從四大範疇優化基金運作　活動須具帶動經濟元素

▲ 「chubby hearts HongKong」獲基金資助逾700萬元。（資料圖片）

文化體育及旅遊局表示，將從四大範疇優化文藝盛事基金的運作，本月稍後公布詳情。

文藝盛事基金︱引入配對資助 加強KPI要求

局方提交立法會文件表示，將從四方面優化基金運作，以強化基金的果效：

（1）優化審批準則，強調受資助活動須具備帶動旅遊及經濟的元素，把藝術文化與社會經濟發展融合，為香港整體社會帶來正面作用；

（2）採用固定申請週期（即每年三次申請期），並為每週期的資助活動數目設上限，以方便業界業界預早策劃，同時更有效地善用資源；

（3）引入配對資助，以鼓勵活動主辦方引入商業贊助，促使業界循產業化方向發展；

（4）加強績效指標要求，包括加入關於文藝盛事和旅遊的融合發展的指標，以更好監察活動成效，彰顯基金的作用。

▲ 獲盛事基金資助的活動。

截至2024年10月，文體旅局已批准了17宗申請，15個已完成的資助項目涵蓋不同藝術範疇和模式，共吸引了超過476萬人參與。

局方昨日回應立法會議員書面質詢時透露，尚有一個獲資助1500萬元的流行文化活動，會於稍後公布詳情。

文藝盛事基金︱昨指未評估活動經濟效益

當局又指，文藝盛事基金的定位以推動香港的文化藝術和創意產業發展為主，而基金全面運作大約一年半左右，暫時未有具體評估活動帶來的經濟效益。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】