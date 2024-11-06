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雙11優惠｜Le Creuset一連7日激減低至3折　11大抵買推介鑄鐵鍋/陶瓷餐具$126起

休閒消費

撰文： 李惠儀

發布時間： 50 分鐘前

最後更新： 45 分鐘前

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為迎接雙11購物節，Le Creuset貨品低至3折！

【Le Creuset/LC廚具/雙11優惠】Le Creuset廚具一直深受女生歡迎，因為款式多顏色夠搶眼，功能亦十分齊備，可以滿足少女心瘋狂打卡；購物平台OnTheList為了迎接雙11購物節，與Le Creuset合作，大家可用超值優惠價線上選購Le Creuset廚具，貨品低至至3折，$126起即有交易！

Le Creuset雙11優惠｜免費登記成會員即可網購

由11月7至13日，Le Creuset為期7日大減價，大家只需免費登記成為OnTheList會員，就可在線上以激低價選購精選貨品，當中最低價的貨品是寵物用的藍色碗，碗身還有一個骨頭圖案作點綴，十分精緻，而且原價$420港元，折扣後只需$126港元，足足低至3折！

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Le Creuset雙11優惠｜多款大熱款式低至6折

而品牌一直大熱的19cm粉紅色心形砂鍋（Heart Dish LG Heart Knob），更低至6折，原價$2,480，折實$1,488，成為必搶貨品之一，心形砂鍋為平凡的食物增添可愛感覺，適合燉煮、蒸煮或油炸，絕對是實用和打卡兼備；另一款20cm花形砂鍋（Flower Cocotte SS Knob）亦是女生「沉船」廚具，精美造型令人愛不釋手，原價$2,980，折後$1,788，同樣低至6折。除了熱門貨品大減價外，亦有不少套裝激減，以單品價即可買到全套，物超所值！現為大家推介11大精選貨品。

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