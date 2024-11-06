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特朗普當選｜特朗普孫女5歲時懂唱中文歌背誦唐詩　伊萬卡女兒多才多藝自小成馬術高手

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 22 分鐘前

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現年13歲的特朗普孫女時，於25歲時懂唱中文歌背誦唐詩，伊萬卡（Ivanka Trump）培育女兒多才多藝自小成馬術高手。

【特朗普當選/Donald Trump/特朗普家族/川普家族/特朗普孫女】今日美國大選中，特朗普（Donald Trump）再度當選為美國總統，其家庭也備受外界關注。近月，特朗普孫女Arabella迎來13歲生日，媽媽伊萬卡（Ivanka Trump）在社媒分享了女兒生日派對，還送上「驚喜大禮」，並公開讚揚女兒多才多藝且體貼，讓她感到相當驕傲。

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特朗普女兒｜Ivanka夫婦培育子女多才多藝

Ivanka與丈夫Jared Kushner育有1女2子——13歲Arabella、9歲Joseph和7歲Theodore。在Arabella的成長過程中，父母給予了她充分的支持與鼓勵，夫婦二人不僅重視孩子們的學業，還鼓勵他們參加各種活動，以培養他們興趣和才能。Arabella不論是唱歌、騎馬及參與公益活動，全方位多才多藝。

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特朗普孫女｜Taylor Swift超級粉絲

作為特朗普的孫女，Arabella自小以多才多藝而受到矚目。在度過13歲生日那天，她從小女孩成為少女，媽媽Ivanka在IG上感性地發文：「祝我出色的女兒Arabella 13歲生日快樂！看著你長成青少年，感覺好像一場夢。」Ivanka還貼出多張照片，可見Arabella過生日這天，Ivanka為她舉辦派對，邀請了她的好朋友到場，更準備了一個白色心形蛋糕，上面寫有Taylor Swift名曲《Blank Space》歌詞，Ivanka寫道：「送給我最愛Swiftie最好的蛋糕。」透露女兒是個Swiftie，即Taylor的粉絲。

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特朗普孫女｜力讚女兒4大才華

Ivanka接著提到女兒的4項才華與優點，以及母女倆相處的生活點滴：「你美妙的歌聲和鋼琴演奏，我們難忘的騎馬之旅，你在巴西柔術練習中展現出的勁力，以及屬於我們女孩的約會之夜，都是我永遠最珍貴的時刻。」最後，Ivanka驕傲地說：

Arabella，你每天都激勵著我，讓我感到驚喜。你是一位了不起的女孩，我心裡對你有著滿滿的愛，生日快樂！

照片中可以看到Arabella騎馬的英姿，與弟弟們一起參加公益活動的畫面，以及她和父母在印度參加亞洲首富兒子婚禮時的美麗合影。這些畫面展現了Arabella與家人之間的深厚感情，也顯示出她活潑開朗的性格和對運動的熱愛。

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特朗普當選｜懂中文歌能背誦唐詩

Arabella才華不僅體現在日常活動中。早在2017年，當她只有5歲時，特朗普安排Arabella在國家主席習近平及其夫人彭麗媛訪美時，唱出中國著名兒歌《我們的田野》驚艷四座。她不僅唱歌，還背誦《三字經》和詩人李白的名詩《早發白帝城》，再唱歌頌媽媽辛勤工作的兒歌，讓當時的特朗普驕傲不已。這一幕成為了特朗普家族的經典回憶，也完美展現Arabella的才華。

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