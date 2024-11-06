機場馬拉松｜機管局：沿途設樂隊DJ表演增氣氛　多重保安措施防跑手闖南北跑道

▲ 香港機場管理局機場運行執行總監姚兆聰。（彭大偉攝）

「三跑道系統十公里國際賽」將於11月17日舉行，香港機場管理局機場運行執行總監姚兆聰指，跑道沿途設樂隊表演及展出飛機，跑手可欣賞飛機升降及享受美景，形容機會難得。他指，局方動員2000多人及設圍欄等防止跑手誤闖正升降飛機的跑道。

「機場·渣馬︰三跑道系統十公里國際賽」由田總主辦，機管局及渣打冠名贊助，設女子精英10公里國際賽、10公里賽、5公里賽、3公里賽及10公里輪椅賽。賽事起點和終點均為機場中跑道，屬機場禁區範圍，比賽期間兩旁會有飛機升降，是繼1998年「渣打’98新機場馬拉松」後，相隔26年再有長跑比賽在跑道舉行。總名額有1.2萬個，收到超額2倍的報名、逾3萬份。

姚曾參與在98年舉行的馬拉松賽事，指當時機場仍未正式運作，只能對著工地跑步，而今次跑道附近設施已投入服務，可以在飛機升降下跑步，遠眺赤鱲角一帶景色，指活動不單見證了機場的繁榮發展，亦可能是最後一屆機場長跑賽事，所以十分期望是次賽事的舉行。

他表示，三跑投入運作後，跑道便不會再封閉舉行賽事，要等第四條跑道落成才會再次舉辦，形容是次機會難得，「再空出跑道俾人跑都唔知幾時」，鼓勵跑手如不是要爭取個人最佳時間，可以慢慢跑，享受沿途風景及在跑道上跑步的感覺，但提醒跑手停下拍攝要注意安全。

為確保跑手安全，避免他們誤闖另外兩條運作中的跑道，姚指出，中跑道與南、北跑相隔1.4公里，賽道外圍設有圍欄，沿途也有雪糕筒及清晰的跑步線，並動員2,000人維持秩序，同時警方亦會派員協助。

姚透露，今次特意在賽道上沿途安排樂隊及唱片騎師表演，並展出特別的飛機及車輛，為比賽增添氣氛及供跑手拍照留念。為免影響飛機升降及賽後跑道的使用等，須實施嚴厲的保安限制，包括禁止跑手攜帶帽子、耳機和毛巾等容易被大風吹走的物品，被問到表演舞台及裝飾等會否有被大風吹走的風險，他稱局方會為舞台進行加固，一旦出現被吹走的風險，工作人員會立即會擴大圍封範圍，確保安全。

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