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短腸症｜前港姐「活體移植」捐小腸救12歲愛子　醫生解構小腸移植手術凶險程度

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 18 分鐘前

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前港姐曾瑞珊透過「活體移植」捐出3分之2小腸給患有短腸症的兒子。

【曾瑞珊／短腸症／小腸移植／活體移植】前港姐曾瑞珊今年5月將3分之2小腸移植到患短腸症的12歲兒子「甘甘」體內，成為台灣「活體小腸移植」第3例。有醫生就解構手術難度，並指出能夠順利移植「真的是非常幸運」。

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曾瑞珊曾在2006年參選香港小姐，同屆三甲分別為陳茵媺、周家蔚及呂慧儀。曾瑞珊在進入娛樂圈4年後轉行，之後結婚生子，與丈夫育有一對兒女，其中大兒子甘珞龍（甘甘）患有短腸症，剛出生3天便因為「扭腸」而需要接受手術，6歲前已經歷過6次大手術。因為患病緣故，甘甘多年來也沒有用口進食，需一直靠靜脈輸液機輸入營養液維持日常生活，直至2020年12月，曾瑞珊帶著子女移居台灣，希望可為兒子尋求治病的機會。

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對於捐小腸給兒子一事，曾瑞珊坦言早有準備，並因此一直努力運動保持最佳狀態。她於今年5月21日正式接受移植手術，之後在Facebook上發文報平安，表示「手術大成功」，並指自己是「天選之人」，

醫生說我的小腸比一般人長很多，所以我分了200cm給甘甘，他有足夠長度使用。

曾瑞珊將手術形容為「打大佬」，術後傷口很痛，但「自己兒子自己救」的感覺讓她快樂無比。手術完成至今約半年，她近日亦發文公布現狀，表示進行腸鏡檢查時，親眼看見自己的小腸在兒子體內活躍着、蠕動着，令她十分感動，更認為與「媽媽的教育好棒」、「弟弟很乖」之類的讚美相比，醫生說「腸子很漂亮」、「絨毛很多」更令她感到開心、滿足及自豪。

短腸症｜患者或需終生吊鹽水 移植手術未算成熟

據台媒《ETtoday》報道，台灣小腸醫學會常務理事蘇銘堯在受訪時指出，短腸症患者大多為先天性腸道異常，例如發炎、多發性息肉症等，亦有可能是多次手術造成，例如克隆氏症患者、缺血性腸炎、動脈阻塞、先天血管畸形、先天性的凝血因子異常等，這些問題可能會影響腸道健康，甚至造成腸子壞死，導致需要進行小腸切除手術，最終變成短腸症。

他表示，短腸症且吸收功能較差的患者可能要長期依靠靜脈營養（吊鹽水）維持生命，部分人士甚至終生都要依靠靜脈營養；這類患者只有小腸移植成功，才能夠恢復正常。

對於小腸移植手術的難度，蘇銘堯就解釋，這項技術是比較後來才引進，目前還不如心臟、肝臟等器官移植成熟。雖然小腸移植技術本身並不算難，但由於小腸有很豐富的淋巴系統，除了消化功能外還有免疫功能，而移植手術除了要將血管及腸子接起來之外，腸道中間的淋巴管亦需要重新連接，因此患著在術後仍需要服用抗排斥的藥物。

蘇銘堯強調，要走到移植這一步，主要視乎患者的小腸腸度；一般正常人的小腸約為4至6米，只要保留1米或以上，大部分情況下都還夠用，但如果小腸長度不到1米，罹患短腸症的機會就很高。不過他指出，短腸症目前也有藥物治療，可以幫助改善腸子吸收，只要吸收功能仍屬正常，就不一定要進行移植。

資料來源：《ETtoday》、曾瑞珊Facebook

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