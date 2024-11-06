  • 25°C
香港時間：2024116日 (三) 21:23

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐若瑄 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

打邊爐︱直擊惠康引入潮汕手切牛肉　逾450款火鍋食材配料$50任選2/3/4件

休閒消費

撰文： 陳麗薇

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 徐若瑄 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

記者直擊惠康引入最新火鍋食材及優惠情報。

【打邊爐/惠康/肥牛/】港人至愛打邊爐，又要食得刁鑽!記者到位於堅尼地城西寶城的惠康直擊最新引入的火鍋食材及配料，多款火鍋食材、湯底及配料，當中包括大量特色及獨家產品，夠鮮夠抵夠齊，超多選擇，最適合一家人或朋友在家打邊爐，輕鬆自在，隨時「想滾就滾」。另外，全場超過450款產品$50任選2件﹑3件或4件，讓你自由配搭慳更多。另有一系列$10預切蔬菜，拆開包裝即可直接放入火鍋，簡直是懶人恩物。

最新影片：

童學園
校長專訪︱百年名校瑪利諾修院學校堅持「三無」傳統　小學校長：重視學生品德培育

DFI零售集團零售食品（香港及澳門）商務拓展總監李昭韻表示:「不少港人都熱愛火鍋，尤其是年輕人和喜歡熱鬧的人更會不分季節打邊爐。惠康『惠』你行多步，從更多地方搜羅超過500款的新鮮食材及優質好貨，更到訪不同火鍋店考察，了解客人喜歡甚麼食材和最新食法，令客人在家都像去火鍋店一樣，就算刁鑽和具特色的食材, 也可以輕鬆買到，夠鮮夠抵更方便。無論新鮮手切牛或預切蔬菜，我們也為客人預先清洗及切好，打開包裝即可下鍋，十分貼心。今個秋冬，惠康希望成為客人最喜歡購買火鍋食材的地方，做到『咁鮮係抵!』，以超值價回饋顧客。」

點擊圖片放大
+5
+4

惠康︱潮汕特色手切牛肉 18小時新鮮直送到港

惠康特意引入近期於小紅書爆紅的潮牛工房的潮汕特色牛肉系列，每包$49，兩包只售$79 (優惠期至11月14日)，共有13款刁鑽部位包括三花趾、五花趾、嫩肉等。系列採用自家繁殖的黃牛，結合安格斯與秦川牛的優良特質，以半開放式的天然穀飼方式飼養，肉質更鮮嫩，肉味濃郁，確保每一口牛肉都鮮嫩多汁。所有牛肉均由專業師傅手工切割，在0至4℃的環境中保持新鮮，18小時內直接送達香港，保持牛肉天然肉質同風味。其他人氣產品包括黑柏葉、白柏葉、手撕毛肚等。

點擊圖片放大
+5
+4

惠康︱火鍋食材自由配搭$50任選2件或3件或4件

為配合火鍋主題，全場過百款指定肉類，海鮮，蔬菜，湯底，醬料，及火鍋料任選自由配搭50元2件﹑3件或4件，主打本地及海外各類優質食材，包括肥牛﹑白鱔﹑紐西蘭青口﹑扇貝肉﹑蝦滑﹑墨魚滑﹑荷蘭豬腩及無激素添加雞等等，一次過滿足你的打邊爐願望清單，一站式買齊開餐，快捷方便!

 

點擊圖片放大
+8
+7

惠康︱80款中日韓港湯底 

惠康從各地搜羅特色火鍋湯底，包括蕃茄本味湯底、四川重慶牛油風味鍋底、菌湯火鍋底料等，中日韓港湯底共80款。當中獨家發售以精選優質水源的黑魚製成的酸菜魚湯底，內含酸菜、黑魚片以及湯底，即開加熱即食，酸香開胃。更有連續七年米芝蓮Michelin推介餐廳 「老趙」推出兩款精選湯底 ，分別為選用泰國椰子水作原材料的椰子雞湯底 和 湯底較為濃稠帶濃濃花生香的沙嗲牛肉湯底，由淡至濃俱備，各具特色。

惠康︱推 $10預切蔬菜

惠康為你貼心準備好一系列蔬菜，如萵筍、 蓮藕、淮山等，已預先清洗並切片，拆開包裝直接放入火鍋中煮熟即可食用，大大節省預備食材時間，實屬懶人恩物，輕鬆吃得健康。

同場加映由香港本地農場種植的新品種舞茸菇及有機雙色珊瑚菇，舞茸有「血管清道夫」的美譽，口感爽脆彈牙而味道獨特；而珊瑚菇顏色鮮艷，質地柔軟，帶有獨特香味，最適合放於火鍋中，盡吸湯底精華。

惠康︱網店同步 

足不出戶同樣可享受火鍋滋味，惠康網店同現推出網店限定套餐，精心配搭湯底和火鍋料，直送到家，省時又便利。3大王牌套餐同步登場，分別為美國穀飼牛肉壽喜燒套餐、日本和牛壽喜燒套餐、麻辣雞煲火鍋套餐，配搭出最合口味的火鍋大餐，今個冬日與親朋好友齊聚圍爐享受美食，份外溫馨！

精選火鍋食材產品$50任選2件推介
美國穀飼牛板腱片標準價:$30
墨西哥牛胸腹肥牛片標準價:$30
脆肉羅非魚片標準價:$30
紐西蘭青口肉標準價:$30
蝦滑標準價:$30
墨魚滑標準價:$30
荷蘭豬腩片標準價:$30
巴西豬梅肉片標準價:$30

重慶麻辣火鍋湯底。（TOPick記者攝）

麻辣雞煲火鍋套餐 標準價:$280 網上限定價:$199

套餐包括：

  • 美國穀飼雪花牛小排260克
  • 美國火鍋雞件530克
  • 野菜盛合（娃娃菜、韓國金菇、本菇、京蔥 、紅心甘荀）
  • 韓國硬豆腐
  • 紀文迷你竹輪120克
  • 紀文8條裝仿蟹柳130克
  • 海底撈麻辣清油火鍋底料220克

美國穀飼牛肉壽喜燒套餐 標準價:$299 網上限定價:$269
套餐包括：

  • 美國穀飼牛小排200克
  • 美國穀飼牛肋肉200克
  • 日本白豚肩肉薄切200克
  • 日本白豚腩肉薄切200克
  • 野菜盛合（娃娃菜、韓國金菇、本菇、京蔥 、紅心甘荀）
  • 熊井讚岐烏冬4x200克
  • 韓國硬豆腐
  • 壽喜燒汁300毫升

日式壽喜燒湯底。（TOPick記者攝）

日本和牛壽喜燒套餐 標準價:$499 網上限定價:$449
套餐包括：

  • 日本和牛細切200克
  • 美國火鍋肥牛200克
  • 日本白豚肩肉薄切200克
  • 日本白豚腩肉薄切200克
  • 野菜盛合（娃娃菜、韓國金菇、本菇、京蔥 、紅心甘荀）
  • 熊井讚岐烏冬4x200克
  • 韓國硬豆腐
  • 壽喜燒汁300毫升

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

內地平價超市｜HotMaxx好特賣攻港1個月連開3分店　網民挑戰$50買一籃零食
19:23 2024/10/28
內地平價超市｜HotMaxx好特賣攻港1個月連開3分店　網民挑戰$50買一籃零食
靚媽精明眼｜11.8深圳新超市重開轉型對抗山姆　神級改革者背景揭秘
14:41 2024/11/04
靚媽精明眼｜11.8深圳新超市重開轉型對抗山姆　神級改革者背景揭秘
超市優惠｜惠康一連7日雪糕77折優惠　Haagen-Dazs/雀巢/來發記雪糕雪條$5.4起
16:10 2024/10/30
超市優惠｜惠康一連7日雪糕77折優惠　Haagen-Dazs/雀巢/來發記雪糕雪條$5.4起
靚媽精明眼｜惠康新入潮汕肥牛爆紅小紅書 $49入手吊龍牛頸脊胸爽肉
10:57 2024/11/01
靚媽精明眼｜惠康新入潮汕肥牛爆紅小紅書 $49入手吊龍牛頸脊胸爽肉

你可能感興趣

內地平價超市｜HotMaxx好特賣攻港1個月連開3分店　網民挑戰$50買一籃零食
19:23 2024/10/28
內地平價超市｜HotMaxx好特賣攻港1個月連開3分店　網民挑戰$50買一籃零食
靚媽精明眼｜11.8深圳新超市重開轉型對抗山姆　神級改革者背景揭秘
14:41 2024/11/04
靚媽精明眼｜11.8深圳新超市重開轉型對抗山姆　神級改革者背景揭秘
超市優惠｜惠康一連7日雪糕77折優惠　Haagen-Dazs/雀巢/來發記雪糕雪條$5.4起
16:10 2024/10/30
超市優惠｜惠康一連7日雪糕77折優惠　Haagen-Dazs/雀巢/來發記雪糕雪條$5.4起
惠康 網購平台 網上購物 牛肉 火鍋 著數優惠

最高瀏覽

徐若瑄患癌丨徐若瑄歷離婚再發現罹甲狀腺癌　接連遇不幸無奈直呼：為甚麼是我
徐若瑄患癌丨徐若瑄歷離婚再發現罹甲狀腺癌　接連遇不幸無奈直呼：為甚麼是我
徐若瑄患癌｜徐若瑄驚爆患甲狀腺癌　曾歷離婚連番打擊無法接受：「怎麼會是我？」【附甲狀腺癌常見症狀+成因】
徐若瑄患癌｜徐若瑄驚爆患甲狀腺癌　曾歷離婚連番打擊無法接受：「怎麼會是我？」【附甲狀腺癌常見症狀+成因】
急症室最長等候時間（11月06日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月06日 時間16:05）
台灣檢測｜美國Tabasco辣椒醬驗出致癌農藥　日本糙米重金屬超標14公斤需銷毀
台灣檢測｜美國Tabasco辣椒醬驗出致癌農藥　日本糙米重金屬超標14公斤需銷毀
CHANEL時裝騷｜CHANEL破格入校園行騷培育設計人才　簽訂3年合作咩原因選址HKDI？
CHANEL時裝騷｜CHANEL破格入校園行騷培育設計人才　簽訂3年合作咩原因選址HKDI？