打邊爐︱直擊惠康引入潮汕手切牛肉　逾450款火鍋食材配料$50任選2/3/4件

▲ 記者直擊惠康引入最新火鍋食材及優惠情報。

【打邊爐/惠康/肥牛/】港人至愛打邊爐，又要食得刁鑽!記者到位於堅尼地城西寶城的惠康直擊最新引入的火鍋食材及配料，多款火鍋食材、湯底及配料，當中包括大量特色及獨家產品，夠鮮夠抵夠齊，超多選擇，最適合一家人或朋友在家打邊爐，輕鬆自在，隨時「想滾就滾」。另外，全場超過450款產品$50任選2件﹑3件或4件，讓你自由配搭慳更多。另有一系列$10預切蔬菜，拆開包裝即可直接放入火鍋，簡直是懶人恩物。

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DFI零售集團零售食品（香港及澳門）商務拓展總監李昭韻表示:「不少港人都熱愛火鍋，尤其是年輕人和喜歡熱鬧的人更會不分季節打邊爐。惠康『惠』你行多步，從更多地方搜羅超過500款的新鮮食材及優質好貨，更到訪不同火鍋店考察，了解客人喜歡甚麼食材和最新食法，令客人在家都像去火鍋店一樣，就算刁鑽和具特色的食材, 也可以輕鬆買到，夠鮮夠抵更方便。無論新鮮手切牛或預切蔬菜，我們也為客人預先清洗及切好，打開包裝即可下鍋，十分貼心。今個秋冬，惠康希望成為客人最喜歡購買火鍋食材的地方，做到『咁鮮係抵!』，以超值價回饋顧客。」

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惠康︱潮汕特色手切牛肉 18小時新鮮直送到港

惠康特意引入近期於小紅書爆紅的潮牛工房的潮汕特色牛肉系列，每包$49，兩包只售$79 (優惠期至11月14日)，共有13款刁鑽部位包括三花趾、五花趾、嫩肉等。系列採用自家繁殖的黃牛，結合安格斯與秦川牛的優良特質，以半開放式的天然穀飼方式飼養，肉質更鮮嫩，肉味濃郁，確保每一口牛肉都鮮嫩多汁。所有牛肉均由專業師傅手工切割，在0至4℃的環境中保持新鮮，18小時內直接送達香港，保持牛肉天然肉質同風味。其他人氣產品包括黑柏葉、白柏葉、手撕毛肚等。

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惠康︱火鍋食材自由配搭$50任選2件或3件或4件

為配合火鍋主題，全場過百款指定肉類，海鮮，蔬菜，湯底，醬料，及火鍋料任選自由配搭50元2件﹑3件或4件，主打本地及海外各類優質食材，包括肥牛﹑白鱔﹑紐西蘭青口﹑扇貝肉﹑蝦滑﹑墨魚滑﹑荷蘭豬腩及無激素添加雞等等，一次過滿足你的打邊爐願望清單，一站式買齊開餐，快捷方便!

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惠康︱80款中日韓港湯底

惠康從各地搜羅特色火鍋湯底，包括蕃茄本味湯底、四川重慶牛油風味鍋底、菌湯火鍋底料等，中日韓港湯底共80款。當中獨家發售以精選優質水源的黑魚製成的酸菜魚湯底，內含酸菜、黑魚片以及湯底，即開加熱即食，酸香開胃。更有連續七年米芝蓮Michelin推介餐廳 「老趙」推出兩款精選湯底 ，分別為選用泰國椰子水作原材料的椰子雞湯底 和 湯底較為濃稠帶濃濃花生香的沙嗲牛肉湯底，由淡至濃俱備，各具特色。

惠康︱推 $10預切蔬菜

惠康為你貼心準備好一系列蔬菜，如萵筍、 蓮藕、淮山等，已預先清洗並切片，拆開包裝直接放入火鍋中煮熟即可食用，大大節省預備食材時間，實屬懶人恩物，輕鬆吃得健康。

同場加映由香港本地農場種植的新品種舞茸菇及有機雙色珊瑚菇，舞茸有「血管清道夫」的美譽，口感爽脆彈牙而味道獨特；而珊瑚菇顏色鮮艷，質地柔軟，帶有獨特香味，最適合放於火鍋中，盡吸湯底精華。

惠康︱網店同步

足不出戶同樣可享受火鍋滋味，惠康網店同現推出網店限定套餐，精心配搭湯底和火鍋料，直送到家，省時又便利。3大王牌套餐同步登場，分別為美國穀飼牛肉壽喜燒套餐、日本和牛壽喜燒套餐、麻辣雞煲火鍋套餐，配搭出最合口味的火鍋大餐，今個冬日與親朋好友齊聚圍爐享受美食，份外溫馨！

精選火鍋食材產品$50任選2件推介 美國穀飼牛板腱片 標準價:$30 墨西哥牛胸腹肥牛片 標準價:$30 脆肉羅非魚片 標準價:$30 紐西蘭青口肉 標準價:$30 蝦滑 標準價:$30 墨魚滑 標準價:$30 荷蘭豬腩片 標準價:$30 巴西豬梅肉片 標準價:$30

▲ 重慶麻辣火鍋湯底。（TOPick記者攝）

麻辣雞煲火鍋套餐 標準價:$280 網上限定價:$199

套餐包括：

美國穀飼雪花牛小排260克

美國火鍋雞件530克

野菜盛合（娃娃菜、韓國金菇、本菇、京蔥 、紅心甘荀）

韓國硬豆腐

紀文迷你竹輪120克

紀文8條裝仿蟹柳130克

海底撈麻辣清油火鍋底料220克

美國穀飼牛肉壽喜燒套餐 標準價:$299 網上限定價:$269

套餐包括：

美國穀飼牛小排200克

美國穀飼牛肋肉200克

日本白豚肩肉薄切200克

日本白豚腩肉薄切200克

野菜盛合（娃娃菜、韓國金菇、本菇、京蔥 、紅心甘荀）

熊井讚岐烏冬4x200克

韓國硬豆腐

壽喜燒汁300毫升

▲ 日式壽喜燒湯底。（TOPick記者攝）

日本和牛壽喜燒套餐 標準價:$499 網上限定價:$449

套餐包括：

日本和牛細切200克

美國火鍋肥牛200克

日本白豚肩肉薄切200克

日本白豚腩肉薄切200克

野菜盛合（娃娃菜、韓國金菇、本菇、京蔥 、紅心甘荀）

熊井讚岐烏冬4x200克

韓國硬豆腐

壽喜燒汁300毫升

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