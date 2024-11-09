內地遊客｜內地客避風塘食6道海鮮+小菜花費近$5,000疑被呃　網民教一招免中伏

▲ 內地客避風塘用餐6道海鮮+小菜花費近$5,000懷疑被呃，網民教一招避免中伏。

餐廳海鮮菜式加工費計價方式各不相同，價格因此上下浮動，不少遊客擔心遭餐廳「劏客」 。

一名內地遊客在小紅書發文，指日前旅港時在避風港食海鮮，6道菜式和小菜用花費近5,000元，懷疑餐廳要價高，遂發文詢問，不少網民表示：（店家）當你是水魚。

內地遊客｜遊客避風塘食海鮮6道菜+小菜花費$5,000

樓主指日前在避風塘食海鮮，共點了6道菜式，包括五隻約有手臂長的瀨尿蝦、蒸魚、花螺、蛤蜊湯、燒鵝、菜心，以及幾碗白飯、粉麵和啤酒，共計花費5,000元，並配文「就這些？五千港幣沒了？」。

西貢遊客｜內地客西貢食海鮮 遭索過千元加工費懷疑被呃

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內地遊客｜網民：當你是水魚

網民據上傳圖片推測價格，認為應該是蒸魚和瀨尿蝦價格比較高，魚的品種應該是東星斑，價格可能超過1,000元，蝦的價格則在1,500元至2,000元左右。

不少網民認為餐廳價格太高，指事主「被騙了」 、「當你是水魚，手擘長度皮皮蝦最多1,000元」、「只有魚值點錢」、「被宰了應該是」、「當人水魚咩...啲餸要5,000蚊」、「西貢吃8人餐加了點別的才花不到3,000元」、「不至於啊，西貢比這個好的也才2,000元不到」。

亦有網民認為價格雖不算便宜，但屬正常「如果那個瀨尿蝦有膏，價格蠻合理」、「差不多」「酒樓海鮮餐差唔多是這個價」、「東星斑、富貴蝦本來都是貴的」。

內地遊客｜網民支招避免中伏

「首先要搞清楚食店賣點是什麼，專長做什麼，假如不是大型食店就要避免點太多不同類型的食物，例如專門做海鮮的，就不要點他的燒味了；

第二，不是產海鮮的地方盡量不要點海鮮，餐廳近海的相對比較會拿到更好的魚貨，價錢也相對便宜；

第三，海鮮有分養殖的和野生的，養殖的價錢至少可減半，點之前問清楚，然後要搞清楚價錢，多少錢一斤，或者多少錢一兩；

第四，有些食店是做街坊生意的，有些是做遊客生意的，定價是兩碼事。整體來說，能懂得分辨上面那幾點，基本上不會有被坑這回事的」。

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