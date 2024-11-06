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機場三跑｜機管局：未來按需求逐步釋放容量　有信心2035年總客量達設計上限

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發布時間： 47 分鐘前

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機管局機場運行執行總監姚兆聰。（彭大偉攝）

機場三跑系統將於本月28日啟用，機場每年將可處理1.2億名旅客及1,000萬噸貨物。機管局機場運行執行總監姚兆聰指，三跑系統將分階段運作，未來會按需求逐步釋放其容量，有信心2035年總客量達致可容納的上限。

三跑系統足夠應付至2035年的需求，將分階段運作，局方會審視未來約半年市場、航空公司及旅客的需求，逐步釋放三跑的容量。三跑啟用後，北跑道會負責飛機降落，中跑負責起飛；南跑則混合模式，貨機亦主要在此跑道升降。

姚兆聰稱，機場服務對象面向整個大灣區，機管局會配合政府到外地宣傳香港，爭取引入不同的航點、航空公司及航權，自6月起，已為本港引入多8家航空公司及11條航線，有信心機場的總客運量在2035年達到設計最高容量 。

為配合三跑而擴建的二號客運大樓，將會在明年底起分階段開放，姚兆聰解釋，今年只有6,000萬客量，一號客運大樓足以應付需求，料明年底客量才接近7,000萬人次，並希望利用一年時間通知各航空公司，因而決定在明年底起逐步開放。他又指，現時機管局人手「可以」，但算不上充裕，指輸入勞工計劃可以幫助航空業補充基層的員工。

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