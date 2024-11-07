深圳地鐵路線｜深圳年底開通5大全新地鐵線 羅湖直達寶安機場+呢條線到深圳灣口岸
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
【深圳地鐵新路線】港人北上成熱潮，任何新開店舖都成焦點，交通也不例外！深圳地鐵將於今年年底開通5條新路綫，包括3號線四期、7號線二期、13號線南段等，其中更可經羅湖直達機場，非常方便！
深圳地鐵新路線｜深圳開通5大全新地鐵線
根據深圳交通消息，深圳地鐵將於年底全面開通5條新線路，包括3號線四期、7號線二期、11號線二期（崗廈北至華強南區間）、12號線二期及13號線南段（深圳灣口岸站至高新中站），目前部分車站已有運營人員進駐及進入車輛試運行階段，不過正式通車日期尚未公布。
新開的5條綫路中，11號線二期將會打通羅湖及深圳機場的線路，方便市民前往機場！以下為5大新線路發展，即睇詳情！
深圳地鐵新路線｜3號線四期
3號線四期將新增設7個新站，由終點站雙龍站，新增梨園站、新生站、坪西站、低碳城站、白石塘站、富坪站和坪六聯站。坪地市民可以更方便來往龍崗至福田等核心區域。
3號線四期：新增7個新站
|梨園站
|新生站
|坪西站
|低碳城站
|白石塘站
|富坪站
|坪六聯站
目前最新深圳地鐵路線圖：
深圳地鐵新路線｜7號線二期
7號線二期會接通原有的西麗湖站，共設北大站、深大麗湖站2個全新站點。
7號線二期：新增2個新站
|北大站
|深大麗湖站
深圳地鐵新路線｜11號線二期
11號線二期將會打通羅湖區到機場直通線路，市民前往機場不用多線換乘。另外也會貫通深圳東西兩邊，串連起西部寶安區、南山區與東部羅湖區等地，屆時由西邊到東邊地區只需1小時。另外，11號線第二期開通後，會加入新列車行駛增加班次，並縮減候車時間，緩減高峰時期的客流量。在工程完成後，計劃會先開通崗廈北至華強南區間的福星站和華強南站。
11號線二期：新增及連接3個站
|福星站
|華強南站
|紅嶺南站
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深圳地鐵新路線｜12號線二期
12號線二期共新設6個站，始於海上田園東站，以松崗站為終點，其中包括蠔鄉站、沙蠔站、沙井古墟站、步涌站、朗下站和松崗站。路線開通後，松崗站可與6號線、11號線連接，實現三線無縫換乘。
12號線二期：新增6個站
|蠔鄉站
|沙蠔站
|沙井古墟站
|步涌站
|朗下站
|松崗站
深圳地鐵新路線｜13號線南段
13號線南段為深圳灣口岸站至高新北站區間，全長約6.4公里，共新增設7站，包括深圳灣口岸站、人才公園站、後海站、科苑站、粵海門站、深大站和高新中站，其中有4個換乘站，市民可以通過後海站換乘2號及11號線；科苑站換乘2號線；粵海門站換乘9號線；深大站換乘1號線。
13號線南段：新增7個站
|深圳灣口岸站
|人才公園站
|後海站
|科苑站
|粵海門站
|深大站
|高新中站
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