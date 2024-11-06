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香港漫畫｜漫畫星光大道第四期開幕　增「貓少爺」等逾40角色塑像

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 40 分鐘前

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香港漫畫星光大道第四期開幕。（梁偉榮攝）

位於九龍公園的「香港漫畫星光大道」迎來第四期，今日（6日）舉行開幕禮。大道除了保留前三期部分大型塑像外，亦新增逾40個港漫角色展品，如「貓少爺」等，掃描二維碼更可與AR角色互動；料每日有500至600人到場。

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香港漫畫星光大道於2012年落成，為全球首條以漫畫為主題的步道。在文創產業發展處資助逾990萬元下，大道於原址進行第四期展出，以「港漫星光與傳承」為主題，介紹逾百名不同年代本地漫畫家及其作品，為香港歷來最大規模的漫畫文創地標。

大道設4大展區，其中「漫大道」展出36個港漫角色的彩繪塑像及其創作漫畫家的銅製手印，較上期多4個，新增的包括貓少爺、木積積等；又結合AR互動體驗，公眾掃描二維碼即可與心儀角色的3D虛擬模型自拍留念。

大道入口「漫大門」則增至2個塑像，而在兩條樓梯亦展出於2000年代前後創作共40個港漫角色塑像，如路邊攤、文地貓等，較上期多8個；樓梯旁亦增設動漫油畫。至於長約50米的「漫漫牆」，展示30名本地漫畫家的作品；「漫大事」就介紹本地漫畫歷史、獨有漫畫製作流程等。

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文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君今日在開幕禮致辭時指，大道由開幕至今累計吸引逾300萬參觀人次，有效推廣香港漫畫文化，並提升香港漫畫的國際知名度和影響力，聯同灣仔臨時海濱公園「動漫體育大本營」，形成維港兩岸的動漫地標。局方未來將與業界打造更多結合文創與旅遊的項目，提升文化軟實力。

香港動漫畫聯會會長黃玉郎相信，大道已成為市民的打卡熱點，亦是旅客了解香港流行文化及動漫藝術的重要地方。

香港動漫畫聯會副會長溫紹倫則稱，第四期大道涵蓋本地逾9成漫畫家的作品，就如小型漫畫博物館，成功吸引不少中外人士到場，效果勝預期，相信有助刺激旅遊業並帶動活潑氣氛。他期望未來在更多地區設動漫相關項目，甚至製作香港動漫地圖，方便大眾遊覽，「令大家覺得香港好玩、有嘢玩。」惟強調項目須具特色主題或故事，不要為做而做。

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記者︰梁薾心

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