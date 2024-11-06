殘疾歧視｜何宛淇：獲餐廳電話致歉並已接受　共融非口號盼喚醒關注　　　

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【何宛淇 / 巴黎殘奧 / 殘疾運動員】巴黎殘奧會獲得多項硬地滾球金牌的殘疾運動員，昨日（5日）於社交平台Threads發文，稱自己打算前往銅鑼灣一間泰國菜餐廳用膳，卻被店員以店內未設輪椅位及阻礙其他人的理由拒絕。

殘疾歧視｜殘奧雙金得主何宛淇餐廳食飯被下逐客令 職員：餐廳冇位俾輪椅

涉事餐廳「Ayutthaya」負責人吳先生回應，指以往亦不乏輪椅人士到店用膳，絕對歡迎輪椅人士。他指，當日工作人員按經驗判斷，認為輪椅進入店內或會阻礙通道，送餐過程中可能會不慎倒瀉食物。不過強調員工當日理應先讓何進店「埋檯」嘗試，承認店方行為不妥，向何宛淇道歉。

何宛淇晚上再發文，指已獲餐廳負責人電話致歉，並接受致歉。她表示，數年前開設YouTube Channel，分享無障礙餐廳，希望有需要人士知道。她指，希望今次不快經歷，可以喚醒不同持分者者關注無障礙設施，強調共融從來並非口號。

無諗過一個食飯經歷帶嚟咁大迴響，亦接受餐廳負責人電話致歉 我由幾年前已經開設YouTube Channel分享無障礙餐廳，希望有需要人士多一個渠道知道餐廳資訊，從而勇於踏出自己屋企門口接觸社區，亦都希望咁令社會大眾了解更多殘疾人士嘅需要。 希望今次唔係咁開心嘅食飯經歷，可以喚醒唔同持份者關注無障礙設施，共融從來都唔係口號，設施從來都唔係喺check list上面做咗就算。 唔希望因為今次係何宛淇嘅經歷大家特別關注，希望大家日後關注社會上唔同弱勢社群嘅需要，多謝大家！

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