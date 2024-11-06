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腸胃炎｜圓玄小學內地遊學團再多4學童急性腸胃炎　累計30人受感染

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 2 分鐘前

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（資料圖片）

衞生署衞生防護中心周一（4日）調查保良局香港道教聯合會圓玄小學在上周五至六（1日至2日）舉辦的一個內地遊學團爆發的急性腸胃炎個案，中心今天（6日）表示，受感染學童增加4人至累計30人。該4名學童當中2人已求醫，毋須入院。

中心對該遊學團參加者的醫學監察發現新增加4名病人，包括2男2女，年齡均為10歲。他們分別於本周一及二期間陸續出現嘔吐、腹瀉、肚痛及發燒病徵。其中2名學童已求醫，均無須入院。

該爆發個案累計涉及30名學童，包括17男13女，年齡介乎10至11歲，全部屬小五學童，當中5名學童曾求醫，一人入院接受治療，情況穩定。中心流行病學調查顯示是次爆發很大機會由人傳人或環境污染情況引致。　　

由於再有新增個案並有學童於本周一在學校嘔吐，中心人員已再次向學校建議加強所需的預防措施，包括適當和徹底的清潔消毒工作、妥善處理嘔吐物，確保有病徵的學童留在家中，以及注意個人及環境衞生。中心會繼續對該年級的學童進行醫學監察。

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