減廢回收｜謝展寰稱舊傢俬回收再造非合適出路　鼓勵市民循環再用更具成本效益

▲ 謝展寰。（資料圖片）

環境及生態局局長謝展寰今（6日）回應議員質詢時指，舊傢俬回收再造不是合適出路，認為鼓勵市民透過不同渠道循環再用舊傢俬，較推行生產者責任制等更符合環保原則，亦更具成本效益。

立法會議員陸頌雄今提口頭質詢，問及政府會否參考處理及回收廢電器電子產品的做法，推出針對傢俬的生產者責任計劃，委託承辦商提供上門回收傢俬廢物及將合適的舊傢俬贈送予弱勢社群的服務，轉廢為材。

謝展寰回覆指，政府的支援措施會優先處理含有害物質的廢物及數量相對龐大，可以較具成本效益減少堆填區負擔的廢物，如廢電器電子產品、廢塑膠和廚餘。而現時市場上有不少二手出售、交換、捐贈、翻新以及便利重用傢俬的渠道和平台，包括商業機構、社會企業、非政府機構和社交媒體等，都可以處理舊傢俬。市民可以按傢俬的質量、數量或居住地區等不同情況和需要，選擇合適的渠道進行交易、互換或捐贈，認為現時沒必要透過指定營運商為市民提供上門處理舊傢俬的服務。

謝展寰續稱，由於大部分傢俬由複合材料製造，包含多種不同的物料，例如塑膠、木材邊角料、木質或其他植物纖維等。這些複合材料難以用簡單的方法分拆成單一物料作循環再造，回收成本因此會很高，再造過程的碳足跡也會較高，所以一般情況下回收再造不是合適出路，鼓勵市民透過不同渠道循環再用舊傢俬，會比透過生產者責任制或其他措施進行回收再造，更符合環保原則，亦更具成本效益。

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