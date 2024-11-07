染髮致癌丨婦人1年染髮2次　頭皮胎記突劇痛求醫證患皮膚癌

【染髮/皮膚癌/染髮劑/致癌物質】染髮注意！內地一名女子每年染髮2次持續10多年，惟有天卻發現，頭皮上的胎記有小傷口及刺痛感，求醫竟證患皮膚癌。有醫生曾分享染髮最佳間隔時間，以及警示2種顏色要避染。

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綜合內地傳媒報導，浙江一名65歲胡姓女子，在10多年前因為生白頭髮，於是開始每年染髮2次的習慣。不過，大半年前她卻在染髮時，突然感覺到頭皮有刺痛感，經髮型師查看，才發現是頭皮上有個凸起像是痣的胎記，不知何時有一個小小的傷口。

胡婦原先亦不以為意，最初只是簡單以藥膏塗抹傷口了事，直到2個月後，因為傷口遲遲未有癒合，胡女因感奇怪，才到當地醫院進行檢查，結果竟發現她罹患基底細胞癌。醫生懷疑肇禍原因是由於胡女頭上的胎記，是先天性的皮脂腺痣，但由於胡女長期染髮，皮脂腺痣在反覆的刺激下出現了癌變，所幸最終經過手術，順利將這個惡性腫瘤根治性的切除。

事後醫生透露，基底細胞癌是來自皮膚基底細胞的一種癌症，往往好發於老年人，頭部面部、頸部、手背部位較為多見。但因為胡女長期染髮，染髮劑中含有對苯二胺、氨、過氧化氫、芳香烴、合成色素等可能致癌的物質，才會造成她頭皮先天性皮脂腺痣的局部癌症病變。

染髮致癌｜醫生教染髮避開這2個顔色

此外，外科醫生江坤俊亦曾建議染髮時應避開深褐色跟黑色，因為深色染劑含有較多對苯二胺（PPD），且為了讓染劑有顏色，會加入些許重金屬。除了PPD較多外，深色染劑的重金屬含量通常也比較高，因此建議盡量選擇淺色染髮，可能可以稍微減少接觸PPD及重金屬。

染髮致癌｜醫生教染髮「最佳間隔時間」

台灣皮膚科醫生曾德朋亦在《健康2.0》中表示，大部分染劑仍含有化學成分，當染劑塗抹在頭皮或頭髮，經由皮膚吸收後，會進入血液、腎臟，最後透過膀胱排泄。若長期反覆染髮，化學物質則無法被代謝，從而沾附在器官上，長期累積甚至會導致細胞病變。他提醒，若想避免最重要是減低染髮頻率，如需染髮，建議至少「間隔3至6個月」，增加身體排泄機率，讓細胞可以進行自我修復。

基底細胞癌

皮膚科專科醫生史泰祖曾受訪表示，皮膚癌有3種，包括基底細胞癌（Basal Cell Carcinoma， BCC ）、鱗狀細胞癌（Squamous Cell Carcinoma，SCC）及黑色素瘤 （Melanoma ），當中又以基底細胞癌最為常見。

史泰祖指出，基底細胞癌發病初期，可能以一顆痣的形式出現，常見於臉、胸前﹑背部﹑頸等外露皮膚：

一般深色點﹑有少許潰爛﹑不會「埋口」；亦有可能會泛紅，表面不平伏，甚至有些微絲血管出現。

自我檢查皮膚癌：ABCDE法則

皮膚癌為香港十大常見癌症之一，當中可分為非黑色素瘤皮膚癌和黑色素瘤皮膚癌，而非黑色素瘤皮膚癌是最常見的皮膚癌。本港皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受訪問指，市民一般都可以依照「ABCDE法則」為皮膚進行皮膚癌自我檢查，「可參考患處左右兩邊是否不對稱（Asymmetry）及邊緣（Border）是否參差不齊。」陳厚毅指，皮膚科醫生會視乎患處大小，並透過皮膚鏡（表皮發光顯微鏡技術），判斷皮膚腫瘤屬良性或惡性，「但最好還是抽組織化驗。」

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外科醫生江坤俊為染髮提出5點建議：

避開深褐色跟黑色：因為深色染劑含有較多PPD，且為了讓染劑有顏色，會加入些許重金屬，通常深色染劑PPD較多外，重金屬含量也比較高，因此盡量選擇淺色染髮，可能可以稍微減少PPD及重金屬。

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頭皮保護液：染頭髮時，若染劑碰到頭皮就可能被身體吸收。

多喝水：醫生表示，因為染劑的化學成分仍是經由泌尿系統代謝，所以多喝水、多排尿，有害物質就較容易排出。

一年染髮不超過3次：雖然PPD濃度經過把關變得很低，但醫生建議一年染髮還是不要超過3次，且每次間隔3個月以上。

染髮劑注意事項

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