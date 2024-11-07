7-11優惠｜7-Eleven限時全場77折優惠　Häagen-Dazs雪糕/金象米/零食大減價【附詳情】

▲ 7-11 77折優惠，Häagen-Dazs雪糕、金象米、零食大減價。

【7-11 77折優惠/7-11/7仔/便利店優惠】7-Eleven年度「11.7 Day」大折日回歸，今日（7日）於7-11便利店門市買滿指定金額即享77折優惠，Häagen-Dazs雪糕低至$13.9/件，各款零食、飲品、卷紙、牛奶、啤酒、金象米、食油、即食雞胸等都有折，即睇優惠詳情！

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7-11 77折優惠｜7-Eleven全場77折優惠

7-Eleven「11.7 Day」於11月7日早上7時起開始，在全港任何7-Eleven門市，買滿$100或以上即可享77折優惠。另外，只要用AlipayHK App掃描7-Eleven店內宣傳品上的二維碼，即可獲得$5電子現金券1，單一淨消費滿$50可即時使用。如果使用恒生enJoy卡付款，更可以賺取3倍yuu積分回贈，購買指定貨品再可以獲取7仔yuu印花。

7-11 77折優惠｜精選特價產品

7-Eleven精選各款至抵至筍的貨品，包括Häagen-Dazs雪糕低至$13.9/件、金象牌頂上茉莉香米8公斤$87.8等。

7-11 77折優惠｜精選雪糕（點擊下圖看看詳情）：

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7-11 77折優惠｜精選零食（點擊下圖看看詳情）：

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7-11 77折優惠｜精選飲品（點擊下圖看看詳情）：

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7-11 77折優惠｜其他精選貨品：

貨品 價錢 ZENSES 4層純白壓花卷紙12卷裝 折實價 $59.3 / 2條，平均$29.7 / 條 金象牌頂上茉莉香米8公斤 折實價 $87.8 / 件 獅球嘜純正粟米油

花生油

初搾橄欖芥花籽油

900毫升3支裝 折實價 $76.2 / 件 安記金牌溏心

花膠鮑魚

紅燒花膠

蟹皇溏心鮑180克

佛跳牆210克 折實價 $77 / 3罐，平均 $25.7 / 罐 7-SELECT雞髀（各款） 折實價 $17.7 / 件 7-SELECT即食雞胸（香草味 / 香蒜味 / 紅甜椒香蒜味） 折實價 $16.2 / 件 7-SELECT溏心蛋（各款） 折實價 $15.4 / 件 安慕希希臘式乳酪飲品10支裝 （黃桃 /士多啤梨口味） 折實價 $57.8 / 件 健力氏消毒濕紙巾10片裝（各款） 折實價 $4.6 / 件 LA天然4合1洗衣珠倍柔75粒裝

滴露抗菌洗衣珠50粒裝森林淡香 折實價 $138.6 / 2件，平均 $69.3 / 件

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