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內地旅遊 ｜大灣區航空開辦往來香港浙江省舟山市航班　今日首航運流局官員同行

社會

撰文： 陳家昌

發布時間： 2 小時前

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熱門 徐若瑄 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

運輸及物流局副局長廖振新（左三）隨行，運輸及物流局局長政治助理陳閱川（右三）到場。（陳家昌 攝）

【大灣區航空 / 浙江 / 旅遊】大灣區航空開辦全新來往香港和浙江省舟山市的航班，在今日（11月7日）首航班機已出發。預計每周提供3班來回舟山的航班。

周四航班於早上9時35分由香港出發；11時50分抵達舟山普陀山國際機場。另外周一及周六的班機，於下午3時05分由香港起飛，航程大約2小時15分。

日本旅遊｜大灣區航空今首航米子 每周三班訪鬼太郎故鄉

大灣區航空開辦全新來往香港和浙江省舟山市的航班，首航班機在今日（11月7日）出發。（陳家昌 攝）

大灣區航空丨官員隨團同行

首航媒體團隨行包括運輸及物流局副局長廖振新，及運輸及物流局局長政治助理陳閱川。抵步行程會先參觀波音737完工與交付中心。

舟山是浙江省沿岸城市，由1,300多個島嶼組成；名勝之一普陀山，是中國四大佛教名山之一，多間禪寺如普濟禪寺、法雨禪寺及惠濟禪寺，以及18米高的南海戶外觀音像，都是必遊景點。

大灣區航空開辦全新來往香港和浙江省舟山市的航班，首航班機在今日（11月7日）出發。（陳家昌 攝）

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