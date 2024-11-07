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的士司機｜港男搭的士遺下波鞋　司機專程過海送至黃竹坑被讚：業界良心！

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發布時間： 1 小時前

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熱門 徐若瑄 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

港男搭的士遺留下波鞋，司機無償過海送至黃竹坑，網民：業界良心！

再見的士司機好人好事！有人在Threads發文，指日前搭乘的士時遺落一對波鞋，司機發現後主動聯繫他，並表示將從荃灣至黃竹坑送還波鞋，更拒絕事主支付車馬費，此舉十分暖心，遂發文表揚。網民：業界良心！

的士司機｜男子搭的士遺落波鞋

據男子描述，日前他搭的士時，不慎遺落一對波砵（足球鞋），由於當時他沒有現金，所以使用PayMe支付車資，司機便以轉賬備註的方式聯繫到男子，並詢問男子身處地點。

據圖片顯示，司機向男子轉賬1元並於備註表示「我係星群的士司機，今早你們遺留一對鞋在車，收到Message麻煩聯絡XXXXXXXX，謝謝」。

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的士司機｜無償過海還波鞋

男子收到消息後聯絡司機，告知對方自己將在黃竹坑踢球，司機表示接更後會從荃灣「趕過嚟」送球鞋，還表明會快一些「驚我冇鞋着嚟踢波」，男子詢問司機「要幾錢」，若收費太貴就算了，因為遺落的球鞋「都係四百幾蚊」，但司機表示「唔收錢」。

司機送還球鞋時，男子打算給司機200元作為答謝，但對方「急急腳話唔洗，走咗去」，男子驚訝表示「係咪Halloween cosplay的士佬炸！」。為答謝的士司機的熱心舉動，他在帖文中寫出司機的聯絡電話，表示「Call的士，搵佢！」。

的士司機｜網民：業界良心！

此事引起網民熱議，稱讚的士司機暖心之舉，「好人好事！」、「的士界KOL」、「屬實難得！」、「最中鍾意正能量」、「業界良心，業界榜樣」、「佢真係好好嘅司機！」，有網民留言表示認識司機本人，讃其是非常好的人，並將此時告知「相信佢受寵若驚」。

網民表示樓主運氣好，分享曾經遺落物品被的士司機索錢經歷，「So lucky，我試過漏電話係Uber, 5分鐘內找到個司機，話過來畀返我，收我500（元）」、「上個月朋友返工遇到個的士佬，因佢唔小心跌左（咗）電話喺車，打左幾次個司機終於聽電話，叫朋友比（畀）夠1,000佢」。

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