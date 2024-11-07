結業潮｜全港最大日本動漫體驗館Anima Tokyo結業　開業僅半年清貨執笠全場8折優惠

▲ 全港最大日本動漫體驗館Anima Tokyo，開業僅半年清貨執笠全場8折優惠。

【Anima Tokyo/日本動漫/結業潮】全港最大日本動漫體驗館 Anima Tokyo 今年4月底登陸尖沙咀，開業至今約半年，卻有網民發現該店疑似結業清貨。TOPick向Anima Tokyo查詢，店員回覆表示即將結業，場內正進行清貨減價，全場8折優惠。

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結業潮｜租金貴競爭烈零售業難捱

Anima Tokyo 於今年4月底進駐尖沙咀廣東道，佔地 80,000 平方尺，樓高3層，官方宣稱為全港最大日本動漫體驗館，為首家結合零售、娛樂和餐飲等多種元素的沉浸式大型購物中心。

近日，有眼利的網民發現 Anima Tokyo 疑似清場，並於 Threads 上載照片寫道：「尖沙咀動漫一番街開唔夠1年！？要結業，雖然啲嘢係貴，但又少咗個關於動漫既地方！」帖文在 Threads 上一出，立刻引起動漫粉絲的熱議，並詢問樓主從何得知舖頭執笠。

結業潮｜網民：香港動漫店不太吸引

樓主回答：「我問咗職員，佢話係執。」此外，也有網民表示：「人哋 Facebook 上一、兩星期已經有出 post，講同業主夾唔到，唔續約比佢，搵咗新舖，下年頭中會再開。」另一些網民則認為Anima Tokyo 坐落於尖沙咀捱唔住，「咁貴租未必捱得住。」、「一個月賣晒成間鋪啲貨都唔夠交租」、「香港呢個地方根本唔適合開舖做生意，做咩死咩，得少數生存到」。

亦有網民指出香港的動漫舖普遍不太吸引，今次執笠未必關結業潮事，只因大部分貨品由代理商提供周邊商品，無法引進日本貨，最靚最想要的商品最終只能透過信和或代購獲得。

結業潮｜店員回覆：結業清貨全場8折

從照片中可見，場內已開始有大量紙皮箱執貨清場，其他貨架亦沒有再補貨。基於此，TOPick 向 Anima Tokyo 查詢是否清貨搬舖，店員回答：「我哋唔係搬舖，係結業，但幾時執就唔太清楚！」不過，店員稱因為想盡快清貨，所以場內現正進行減價，全場8折優惠。動漫迷可趁此機會快速入手心頭好！

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結業潮｜關於Anima Tokyo日本動漫文化

Anima Tokyo 代表著對日本動漫文化的熱愛和敬意，館內設有期間限定店及專營動漫周邊商品的店舖，出售超過 4,000 件各式商品，包括獨家原創商品和聯乘商品。Anima Tokyo 更將會聯乘不同單位，舉行電影發行、新遊戲、新產品宣傳及特別展覽。

涵蓋多套經典人氣動漫，包括日本經典動畫《機動戰士高達 Mobile Suit Gundam》、《櫻桃小丸子 Chibi Maruko-chan》及《小飛俠阿童木 Astro Boy》等，為動漫迷和日本文化愛好者打造身臨其境、真實的日本動漫文化互動世界。

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