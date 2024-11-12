囤積症｜媽媽患嚴重囤衣癖堆到冇路行　兩三天買一次每月花費逾4k女兒苦勸反被閙：沒資格說她

▲ 媽媽患嚴重囤衣癖堆到冇路行，兩三天買一次每月花費逾4k，女兒苦勸反被閙：沒資格說她。

【囤積症／囤衣癖】不少長者都有囤積雜物的習慣。近日台灣一名女網友分享，指媽媽有嚴重「囤衣癖」，衣服堆到家裡的主臥室完全沒地方走，苦勸媽媽反被罵「我們沒資格說她」，遂向網民求救。

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囤積症｜媽媽患嚴重囤衣癖

台灣一名女網友近日在網上討論區Dcard，以「家裡有嚴重囤衣癖的媽媽怎麼救」為題發文，指媽媽是一名退休的小學老師，退休後最大的樂趣就是看Facebook直播買衣服。

一買就是上千元起跳，兩三天買一次，一個月花超過2萬元（約4,816港元）在買衣服上。

長期下來，家裡的主臥室已經完全被媽媽買的衣服堆到沒有地方走，周圍全都是整理箱，甚至連箱子也裝不下，衣服已經堆滿到外面客廳。樓主指，自己亦曾苦勸過媽媽，惟「叫媽媽不要再買也只會被罵」。

她說她花的是她的錢，這是她買的房子，她愛怎麼買就怎麼買，我們沒資格說她。

囤積症｜苦勸無果反被閙

雖然爸爸和哥哥都看不下去媽媽的行為，但因為媽媽是退休老師，個性非常强勢，收入也比爸爸多，在家説話比較大聲，容不下她以外的聲音，所以即使其他3人一起勸説媽媽，都是無動於衷。

由於勸服不果，媽媽仍繼續每天看直播，每天買衣服，衣服「根本多到她自己都穿不完，穿都沒穿過的衣服一大堆」，甚至衣服多到連北漂哥哥的房間都被「霸佔」。

她三天兩頭就會去711領一大袋衣服回家，就已經放不下了還一直買。我真的覺得她有囤物症⋯⋯有人有方法或是好的說法可以救嗎⋯⋯

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囤積症｜網民意見兩極

帖文發出後引起大量網民熱議，不少人稱自己有類似經歷，「我爸以前很愛買一堆破爛，常常弄到家裡滿滿滿，要丟掉都會爆氣，不想別人丟就好好收拾。我處理方法直接請回收場人員來收掉。強制送我爸去就醫，從2018就醫到2021，現在我爸沒事爬爬山、公園運動跳舞、聊聊天、環保志工」。

亦有網民建議樓主，帶媽媽找臨床或諮商心理師，「可能要諮詢心理醫師了」、「如果達到困擾的程度的話，建議可以去找臨床或諮商心理師。看起來這樣的程度確實是有超過正常人所需，有可能是因為某些認知上的問題導致媽媽不願意停止或是丟棄不需要的東西」。

不過有網民認為樓主媽媽沒錯，「確實那是她的錢，她想怎麼運用是她的事」、「感覺也沒錯啊，但如果生病了還是看醫生比較好」、「老人觀念習慣難改，只能等他自己醒來了，畢竟他花的真的是他的錢，房子也他的」。

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囤積症｜囤積症屬精神疾病 患者難自控

囤積症於2013年被美國精神醫學會正式定義為精神疾病，患者會過度購買或收集物件，當中包括價值不高或無用的物品，患者有機會因而影響正常生活，甚至構成家居意外。

台灣精神科醫師張尚文曾拆解囤積症有3種狀況，分別是長者失智的病徵、長期慢性精神病，以及購物後囤積戰利物。

他解釋，假如患者病情嚴重，需服用增加腦部血清素的藥物，以控制購物行為；而症狀較輕微者，家人則可以轉移病人注意力，以其他活動取代其囤物行為。

張醫生表示，囤積症病人無法控制囤積行為，除了需要接受治療對症下藥外，家屬也要多陪伴，練習做其他事情。

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