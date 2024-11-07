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歐倩怡丨與郭晉安離婚後惹負評感委屈落淚　Cindy透露為重任決定返娛樂圈

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 35 分鐘前

最後更新： 35 分鐘前

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歐倩怡接受葉文輝訪問時指，自己為重要任務重返娛樂圈。

【歐倩怡 / 郭晉安 / 葉文輝】歐倩怡（Cindy）接受新城《梨事會》節目主持葉文輝（啤梨）訪問，兩人相識超過20年，Cindy在節目中真情流露，提到近日不斷遭受網民抨擊，她兩度哽咽落淚，啤梨即時送上關心和慰問。

啤梨透露兩人初入行便認識，早年亦曾邀請Cindy上他的節目《卡拉O! BABE》，稱：「妳喺我心目中係一個好真性情嘅人，後來有咗家庭，就消失咗喺我嘅工作範圍以內，而家再出嚟工作，妳嘅生活都有啲改變，無論如何，除咗想同妳傾偈之外，我都想叫妳加油，因為我覺得每一個人都會有自己面對嘅事情，煩惱、開心、唔開心，但Cindy係一個報喜不報憂嘅人。」

Cindy聞言指，自己雖然經常笑，但其實是以笑遮醜，「因為我轉數慢，好多時係慢人幾拍。」

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歐倩怡接受葉文輝（啤梨）訪問

與郭晉安離婚後惹負面新聞

提到日前有關與前夫郭晉安離婚後的負面新聞，Cindy指當時突然遭很多人罵，稱：「其實我覺得好神奇，我喺網上post咗我嘅婚姻狀況唔同咗，我咩都冇講，冇做任何訪問，啲人已經開始鬧，所以嗰時都唔開心，我有心碎嘅感覺，好似我做錯咗咩，講錯咗咩。」

Cindy直言最不開心除了不被諒解，還有被冤枉，表示「有啲人會扮認識我，話我呢樣嗰樣，但明明我唔識佢，點解要扮識我。」

啤梨問Cindy在不開心的日子與甚麼人傾訴？身為虔誠基督徒的Cindy表示會找教會姊妹，「我有好多教會嘅弟兄姊妹、牧者，佢哋全部都會WhatsApp我，睇吓我點樣，我講到想喊…..」，隨即哽咽起上來，啤梨邊遞上紙巾邊表示暫停一會再做訪問。

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歐倩怡自言有重要任務

後來啤梨表示了解Cindy的內心感受，亦有感她備受外界輿論困擾，Cindy表示現今世界很難不上互聯網，所以一定會看到網民留言，「惟有努力做好自己本份，我覺得時間可以沖淡一切。」Cindy說完再次哽咽。

啤梨即予以安慰，稱：「每個人都會經歷好多事情，但呢啲經歷都會令到我哋成長，希望外界唔好因為睇到表面嘅結果或現象，就斷定對同錯。」Cindy表示離開娛樂圈差不多20年，近日希望慢慢重拾步伐，因為她有一個重要任務，就是推廣健康生活。

其實Cindy當年子女漸長大，因此有較多自由時間，於是讀市場學，之後再修營養學學位課程。其後，熱愛運動的她再讀「體育及運動營養學碩士」（Master in Sports and Exercise Nutrition）及「社區營養深造證書」 （Postgraduate Certificate in Community Nutrition），因此對健康課題上有一定認識。

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