歐倩怡丨與郭晉安離婚後惹負評感委屈落淚　Cindy透露為重任決定返娛樂圈

▲ 歐倩怡接受葉文輝訪問時指,自己為重要任務重返娛樂圈。

【歐倩怡 / 郭晉安 / 葉文輝】歐倩怡(Cindy)接受新城《梨事會》節目主持葉文輝(啤梨)訪問,兩人相識超過20年,Cindy在節目中真情流露,提到近日不斷遭受網民抨擊,她兩度哽咽落淚,啤梨即時送上關心和慰問。

啤梨透露兩人初入行便認識,早年亦曾邀請Cindy上他的節目《卡拉O! BABE》,稱:「妳喺我心目中係一個好真性情嘅人,後來有咗家庭,就消失咗喺我嘅工作範圍以內,而家再出嚟工作,妳嘅生活都有啲改變,無論如何,除咗想同妳傾偈之外,我都想叫妳加油,因為我覺得每一個人都會有自己面對嘅事情,煩惱、開心、唔開心,但Cindy係一個報喜不報憂嘅人。」

Cindy聞言指,自己雖然經常笑,但其實是以笑遮醜,「因為我轉數慢,好多時係慢人幾拍。」

▲ 歐倩怡接受葉文輝(啤梨)訪問

與郭晉安離婚後惹負面新聞

提到日前有關與前夫郭晉安離婚後的負面新聞,Cindy指當時突然遭很多人罵,稱:「其實我覺得好神奇,我喺網上post咗我嘅婚姻狀況唔同咗,我咩都冇講,冇做任何訪問,啲人已經開始鬧,所以嗰時都唔開心,我有心碎嘅感覺,好似我做錯咗咩,講錯咗咩。」

Cindy直言最不開心除了不被諒解,還有被冤枉,表示「有啲人會扮認識我,話我呢樣嗰樣,但明明我唔識佢,點解要扮識我。」

啤梨問Cindy在不開心的日子與甚麼人傾訴?身為虔誠基督徒的Cindy表示會找教會姊妹,「我有好多教會嘅弟兄姊妹、牧者,佢哋全部都會WhatsApp我,睇吓我點樣,我講到想喊…..」,隨即哽咽起上來,啤梨邊遞上紙巾邊表示暫停一會再做訪問。

歐倩怡自言有重要任務

後來啤梨表示了解Cindy的內心感受,亦有感她備受外界輿論困擾,Cindy表示現今世界很難不上互聯網,所以一定會看到網民留言,「惟有努力做好自己本份,我覺得時間可以沖淡一切。」Cindy說完再次哽咽。

啤梨即予以安慰,稱:「每個人都會經歷好多事情,但呢啲經歷都會令到我哋成長,希望外界唔好因為睇到表面嘅結果或現象,就斷定對同錯。」Cindy表示離開娛樂圈差不多20年,近日希望慢慢重拾步伐,因為她有一個重要任務,就是推廣健康生活。

其實Cindy當年子女漸長大,因此有較多自由時間,於是讀市場學,之後再修營養學學位課程。其後,熱愛運動的她再讀「體育及運動營養學碩士」(Master in Sports and Exercise Nutrition)及「社區營養深造證書」 (Postgraduate Certificate in Community Nutrition),因此對健康課題上有一定認識。

