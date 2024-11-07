  • 26°C
香港時間：2024117日 (四) 14:34

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐若瑄 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

MUJI新店｜MUJI荷里活廣場新店推開業優惠　10大精選推介低至$10起+會員再9折

休閒消費

撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 徐若瑄 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

MUJI荷里活廣場新店推開業優惠，貨品低至$10起！

【無印良品/MUJI/荷里活廣場】無印良品（MUJI）新店於2024年11月8日在鑽石山荷里活廣場正式開業！店舖涵蓋女裝、男裝、兒童服飾、生活用品、個人護理、文具及食品區域，而且推出開業優惠，貨品低至$10起，會員可於限定期間再享額外9折！

MUJI荷里活廣場新店於2024年11月8日正式開業！（李惠儀攝）

MUJI店舖選址一向重視該地點是否貼近本地顧客的日常生活及生活所需，是次新店選址鑽石山，正是黃大仙區居民的主要生活圈之一。無印良品相信透過荷里活廣場店，能接觸更多本地個人及家庭顧客，讓無印良品進一步融入顧客的生活。

MUJI荷里活新店｜開放式天花呈現和諧空間感 

荷里活廣場店的設計使用開放式天花，營造向上延伸的空間感。高低不一的特色木條子天花貫穿主通道，為顧客呈現整體的和諧氛圍。甫通過正門進入店舖，便能見到特色條子玻璃及木柱屏風的設計，襯托出店內的主要陳列。場內亦透過使用兩款自然木皮材質來區分服飾區域及生活用品區域，增添店舖整體的視覺層次。

點擊圖片放大
+10
+9

MUJI荷里活新店｜MUJI GREEN、MUJI CYCLE、給水站推動綠色生活

新店亦設有MUJI GREEN、MUJI CYCLE、給水站等商品和服務，鼓勵顧客由日常生活培養環保及關顧環境的習慣。MUJI GREEN以植物融入環境設計，各款花盆呈現出不同形態，設計簡約、容易打理，營造簡約和諧的綠色生活，讓客人時刻感受大自然氣息，整頓心靈。

點擊圖片放大
+5
+4

而MUJI亦一直提倡減少資源浪費，所以新店特設有MUJI CYCLE資源再生回收箱，顧客只需把清理乾淨的可循環再造物料，例如紙張、塑膠、鋁罐、玻璃及衣物帶到店舖，並將其放置於相對應的MUJI CYCLE資源再生回收箱即可，減少浪費資源；另外，MUJI相信環保習慣是由日常生活培養，因此荷里活廣場店內亦設有給水站，為顧客提供免費飲用水，顧客只需要自備水樽，便能隨時補充水分。

最新影片推介：

童學園
校長專訪︱百年名校瑪利諾修院學校堅持「三無」傳統　小學校長：重視學生品德培育

MUJI荷里活新店｜荷里活廣場店開業優惠及開幕禮遇

新店開業期間，將推出限定優惠：由11月8日至17日，精選商品將享限定折扣優惠；而在這段期間，MUJI passport會員，全店消費可享額外9折，全線店舖及香港官方線上商店同步舉行。

10大荷里活廣場店限定優惠+精選貨品推介：

1.男女裝中筒襪   

新店有不少男女裝中筒襪供選擇，款式簡潔百搭，一律$10對，物超所值！

原價：$25
優惠價：$10

2.男女裝船襪   

除了中筒襪，船襪款式也十分多，同樣$10對。

原價：$25
優惠價：$10

3.衣架（三件裝）

米色鋁質衣架同樣是新店限家優惠，$10就可以有3個，相當抵買。

原價：$22
優惠價：$10

4.男裝棉質無側縫圓領短袖T裇2件裝

兩件裝的純棉白Tee只需$48，平均一件$24，而且質料軟熟，絕對是必搶貨品！

原價：$88
優惠價：$48

5.女裝有機棉吊帶背心

有機棉吊帶背心質感舒適，可以單穿還是當做內搭。

原價：$58
優惠價：$28

點擊圖片放大
+12
+11

6.PE儲物盒

香港居住環境狹窄，所以要增加儲物空間，而在收納過程中，PE儲物盒就是最佳拍檔，MUJI提供不同呎吋選擇，而且價錢也下調了。

原價：$18-$98
優惠價：$15-$78

7.兒童有機棉內褲

小朋友皮膚幼嫩，在選擇貼身衣物時要相當細心，這款有機棉內褲有男女童款式，去除側縫線，避免接縫處帶來的不適感。

原價：$38
優惠價：$28

8.童裝搖粒絨外套背心

天氣轉涼，小朋友出外要注意保暖，但香港秋季下午氣溫還是偏高，所以一件外套背心最適合不過，這款搖粒絨外套背心可作外套或疊穿之用，觸感柔軟舒適。

正價：$158

9.美白美容液（*首度香港登場）

經常賣斷貨的美白美容液終於來到香港，採用天然成分製成的藥用護膚系列，可抑制黑色素生成，預防老年斑和雀斑，所以一直是MUJI的大熱產品。

正價：$158

10.雪糕

如果購物完，不妨買杯蛋糕作總結，新店雪櫃提供多種口味，有現時大熱的開心果味，令人食指大動。

正價 $20

MUJI荷里活新店｜買滿$300送限定手挽袋

於11月8日至13日亦設有開業禮遇，顧客凡於荷里活廣場新店消費淨值滿$300或以上，可獲贈限定A4黃麻手挽袋一個，袋面印有黃大仙廟圖案，並寫上「DIAMOND HILL」，是荷里活廣場店獨有，數量有限，送完即止。

買滿$300送限定手挽袋（李惠儀攝）

此外，MUJI將分別於11月與12月與本地著名長跑好手姚潔貞（Christy）， 以及香港城市研究學者兼藝術家及作家黃宇軒（Sampson）合作，推出選址為黃大仙區的兩 大活動：跑步工作坊及城市探索 - 黃大仙散步團，從健康與社區探索兩個角度，與黃大仙居 民加深人與人、人與社區之間的連繫，增強社群的凝聚力。

相關內容：

MUJI太古城｜無印良品MUJI太古城中心重開　增設試食區/加水站/開幕優惠低至8折

結業潮｜MUJI屯門V city店宣佈10月結業　推額外9折優惠網民分析執笠原因

UNIQLO新店｜全港第二大UNIQLO登陸太古城11.29開幕　首設Cafe/兒童圖書親子區

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

重新開業｜MUJI金鐘店擴充面積全面升級　逾20000呎新店增設童裝服飾
16:29 2024/07/19
重新開業｜MUJI金鐘店擴充面積全面升級　逾20000呎新店增設童裝服飾
靚媽精明眼｜MUJI一款抵買即食麵爆紅　網民推介3種吃法大讚好食過福麵
18:35 2024/07/24
靚媽精明眼｜MUJI一款抵買即食麵爆紅　網民推介3種吃法大讚好食過福麵
MUJI太古城｜無印良品MUJI太古城中心重開　增設試食區/加水站/開幕優惠低至8折
10:30 2024/09/28
MUJI太古城｜無印良品MUJI太古城中心重開　增設試食區/加水站/開幕優惠低至8折

你可能感興趣

重新開業｜MUJI金鐘店擴充面積全面升級　逾20000呎新店增設童裝服飾
16:29 2024/07/19
重新開業｜MUJI金鐘店擴充面積全面升級　逾20000呎新店增設童裝服飾
靚媽精明眼｜MUJI一款抵買即食麵爆紅　網民推介3種吃法大讚好食過福麵
18:35 2024/07/24
靚媽精明眼｜MUJI一款抵買即食麵爆紅　網民推介3種吃法大讚好食過福麵
MUJI太古城｜無印良品MUJI太古城中心重開　增設試食區/加水站/開幕優惠低至8折
10:30 2024/09/28
MUJI太古城｜無印良品MUJI太古城中心重開　增設試食區/加水站/開幕優惠低至8折
著數優惠 無印良品 荷里活廣場 Plaza Hollywood 鑽石山

最高瀏覽

焚城丨林超英捧場睇劉德華新片　觀影後直言：離場時想起兩個四字詞
焚城丨林超英捧場睇劉德華新片　觀影後直言：離場時想起兩個四字詞
急症室最長等候時間（11月07日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月07日 時間12:05）
CHANEL香港時裝騷︱影帝周潤發潮爆現身時裝騷　首回應「大腿有腫瘤」傳言：再大要入院
CHANEL香港時裝騷︱影帝周潤發潮爆現身時裝騷　首回應「大腿有腫瘤」傳言：再大要入院
特朗普當選｜特朗普不可不知13件事　童年超頑皮/曾歷6次破產/牛扒愛食全熟
特朗普當選｜特朗普不可不知13件事　童年超頑皮/曾歷6次破產/牛扒愛食全熟
特朗普當選｜特朗普家族再做「第一家庭」　美麗女兒去咗邊？細仔2米高超吸睛
特朗普當選｜特朗普家族再做「第一家庭」　美麗女兒去咗邊？細仔2米高超吸睛