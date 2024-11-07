MUJI新店｜MUJI荷里活廣場新店推開業優惠　10大精選推介低至$10起+會員再9折

▲ MUJI荷里活廣場新店推開業優惠，貨品低至$10起！

【無印良品/MUJI/荷里活廣場】無印良品（MUJI）新店於2024年11月8日在鑽石山荷里活廣場正式開業！店舖涵蓋女裝、男裝、兒童服飾、生活用品、個人護理、文具及食品區域，而且推出開業優惠，貨品低至$10起，會員可於限定期間再享額外9折！

▲ MUJI荷里活廣場新店於2024年11月8日正式開業！（李惠儀攝）

MUJI店舖選址一向重視該地點是否貼近本地顧客的日常生活及生活所需，是次新店選址鑽石山，正是黃大仙區居民的主要生活圈之一。無印良品相信透過荷里活廣場店，能接觸更多本地個人及家庭顧客，讓無印良品進一步融入顧客的生活。

MUJI荷里活新店｜開放式天花呈現和諧空間感

荷里活廣場店的設計使用開放式天花，營造向上延伸的空間感。高低不一的特色木條子天花貫穿主通道，為顧客呈現整體的和諧氛圍。甫通過正門進入店舖，便能見到特色條子玻璃及木柱屏風的設計，襯托出店內的主要陳列。場內亦透過使用兩款自然木皮材質來區分服飾區域及生活用品區域，增添店舖整體的視覺層次。

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MUJI荷里活新店｜MUJI GREEN、MUJI CYCLE、給水站推動綠色生活

新店亦設有MUJI GREEN、MUJI CYCLE、給水站等商品和服務，鼓勵顧客由日常生活培養環保及關顧環境的習慣。MUJI GREEN以植物融入環境設計，各款花盆呈現出不同形態，設計簡約、容易打理，營造簡約和諧的綠色生活，讓客人時刻感受大自然氣息，整頓心靈。

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而MUJI亦一直提倡減少資源浪費，所以新店特設有MUJI CYCLE資源再生回收箱，顧客只需把清理乾淨的可循環再造物料，例如紙張、塑膠、鋁罐、玻璃及衣物帶到店舖，並將其放置於相對應的MUJI CYCLE資源再生回收箱即可，減少浪費資源；另外，MUJI相信環保習慣是由日常生活培養，因此荷里活廣場店內亦設有給水站，為顧客提供免費飲用水，顧客只需要自備水樽，便能隨時補充水分。

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MUJI荷里活新店｜荷里活廣場店開業優惠及開幕禮遇

新店開業期間，將推出限定優惠：由11月8日至17日，精選商品將享限定折扣優惠；而在這段期間，MUJI passport會員，全店消費可享額外9折，全線店舖及香港官方線上商店同步舉行。

10大荷里活廣場店限定優惠+精選貨品推介：

1.男女裝中筒襪

新店有不少男女裝中筒襪供選擇，款式簡潔百搭，一律$10對，物超所值！

原價：$25

優惠價：$10

2.男女裝船襪

除了中筒襪，船襪款式也十分多，同樣$10對。

原價：$25

優惠價：$10

3.衣架（三件裝）

米色鋁質衣架同樣是新店限家優惠，$10就可以有3個，相當抵買。

原價：$22

優惠價：$10

4.男裝棉質無側縫圓領短袖T裇2件裝

兩件裝的純棉白Tee只需$48，平均一件$24，而且質料軟熟，絕對是必搶貨品！

原價：$88

優惠價：$48

5.女裝有機棉吊帶背心

有機棉吊帶背心質感舒適，可以單穿還是當做內搭。

原價：$58

優惠價：$28

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6.PE儲物盒

香港居住環境狹窄，所以要增加儲物空間，而在收納過程中，PE儲物盒就是最佳拍檔，MUJI提供不同呎吋選擇，而且價錢也下調了。

原價：$18-$98

優惠價：$15-$78

7.兒童有機棉內褲

小朋友皮膚幼嫩，在選擇貼身衣物時要相當細心，這款有機棉內褲有男女童款式，去除側縫線，避免接縫處帶來的不適感。

原價：$38

優惠價：$28

8.童裝搖粒絨外套背心

天氣轉涼，小朋友出外要注意保暖，但香港秋季下午氣溫還是偏高，所以一件外套背心最適合不過，這款搖粒絨外套背心可作外套或疊穿之用，觸感柔軟舒適。

正價：$158

9.美白美容液（*首度香港登場）

經常賣斷貨的美白美容液終於來到香港，採用天然成分製成的藥用護膚系列，可抑制黑色素生成，預防老年斑和雀斑，所以一直是MUJI的大熱產品。

正價：$158

10.雪糕

如果購物完，不妨買杯蛋糕作總結，新店雪櫃提供多種口味，有現時大熱的開心果味，令人食指大動。

正價 $20

MUJI荷里活新店｜買滿$300送限定手挽袋

於11月8日至13日亦設有開業禮遇，顧客凡於荷里活廣場新店消費淨值滿$300或以上，可獲贈限定A4黃麻手挽袋一個，袋面印有黃大仙廟圖案，並寫上「DIAMOND HILL」，是荷里活廣場店獨有，數量有限，送完即止。

▲ 買滿$300送限定手挽袋（李惠儀攝）

此外，MUJI將分別於11月與12月與本地著名長跑好手姚潔貞（Christy）， 以及香港城市研究學者兼藝術家及作家黃宇軒（Sampson）合作，推出選址為黃大仙區的兩 大活動：跑步工作坊及城市探索 - 黃大仙散步團，從健康與社區探索兩個角度，與黃大仙居 民加深人與人、人與社區之間的連繫，增強社群的凝聚力。

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