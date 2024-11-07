  • 24°C
香港時間：2024117日 (四) 18:09

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐若瑄 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

特朗普丨特朗普王者餐單大曝光　鍾情炸雞漢堡背後源於1原因曾日飲12罐可樂

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 41 分鐘前

分享：

分享：

熱門 徐若瑄 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

【特朗普/Donald Trump/餐單/】相隔4年，78歲特朗普再度王者歸來，成功再度入主白宮。他的生活亦隨即受到關注，事實上，體重達243磅的特朗普雖貴為富商，但卻偏獨愛垃圾食物，下文將會細數他的飲食習慣。

最新影片:

Sick問識答
Sick問識答｜26歲港女自恃年輕從未做檢查揭患晚期乳癌　拆解常見乳房檢查+療法

根據外媒報導，白宮醫生曾透露特朗普於2019年的總統體檢中，由於體重顯示為243磅，對於身高1.9米的他，BMI水平為30.4，屬於中度肥胖水平，因此受到醫生勸予他最少減10磅。而事實上，特朗普的肥胖身型，極可能與他平日極度喜愛食垃圾食物有關，他亦毫不介意承認自己好愛漢堡包、炸雞、可樂等食物。

點擊圖片放大
+6
+5

即睇特朗普飲食習慣:

點擊圖片放大
+6
+5

鐘情快餐背後原因

據了解，特朗普長期以來一直擔心中毒，這成為他喜歡去食快餐原因之一，他亦認為快餐連鎖店的清潔衛生。

沒有人知道他會來，而且食物都是安全預製的。

相關文章:

【凍齡秘訣】62歲「不老天王」劉德華曝光凍齡餐單 6大重點助保持身材減緩老化

【索爆天后】50歲張惠妹演唱會大騷火辣身材 絕密減肥餐單曝光

減肥餐單︱62歲黃秋生膽固醇過高遭醫生警告「1年後會死」 成功減10磅分享一日餐單

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

更年期｜50歲女高管節食減肥不瘦反增30磅　醫生公開1個餐單成功助減44磅
18:14 2024/10/08
更年期｜50歲女高管節食減肥不瘦反增30磅　醫生公開1個餐單成功助減44磅
減肥餐單｜63歲名醫4招不吃藥逆轉糖尿病　推介「133低醣餐盤」激減53磅無反彈
今日 11:49
減肥餐單｜63歲名醫4招不吃藥逆轉糖尿病　推介「133低醣餐盤」激減53磅無反彈
脂肪肝｜醫生1年激減44磅逆轉脂肪肝　公開自救餐單飲咖啡必配1食物
18:04 2024/11/04
脂肪肝｜醫生1年激減44磅逆轉脂肪肝　公開自救餐單飲咖啡必配1食物

你可能感興趣

更年期｜50歲女高管節食減肥不瘦反增30磅　醫生公開1個餐單成功助減44磅
18:14 2024/10/08
更年期｜50歲女高管節食減肥不瘦反增30磅　醫生公開1個餐單成功助減44磅
減肥餐單｜63歲名醫4招不吃藥逆轉糖尿病　推介「133低醣餐盤」激減53磅無反彈
今日 11:49
減肥餐單｜63歲名醫4招不吃藥逆轉糖尿病　推介「133低醣餐盤」激減53磅無反彈
脂肪肝｜醫生1年激減44磅逆轉脂肪肝　公開自救餐單飲咖啡必配1食物
18:04 2024/11/04
脂肪肝｜醫生1年激減44磅逆轉脂肪肝　公開自救餐單飲咖啡必配1食物
健康問題 網絡熱話 選舉 特朗普 美國 KFC 咖啡 總統大選 白宮

最高瀏覽

焚城丨林超英捧場睇劉德華新片　觀影後直言：離場時想起兩個四字詞
焚城丨林超英捧場睇劉德華新片　觀影後直言：離場時想起兩個四字詞
急症室最長等候時間（11月07日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月07日 時間12:05）
CHANEL香港時裝騷︱影帝周潤發潮爆現身時裝騷　首回應「大腿有腫瘤」傳言：再大要入院
CHANEL香港時裝騷︱影帝周潤發潮爆現身時裝騷　首回應「大腿有腫瘤」傳言：再大要入院
特朗普當選｜特朗普不可不知13件事　童年超頑皮/曾歷6次破產/牛扒愛食全熟
特朗普當選｜特朗普不可不知13件事　童年超頑皮/曾歷6次破產/牛扒愛食全熟
特朗普當選｜特朗普家族再做「第一家庭」　美麗女兒去咗邊？細仔2米高超吸睛
特朗普當選｜特朗普家族再做「第一家庭」　美麗女兒去咗邊？細仔2米高超吸睛