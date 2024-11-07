特朗普丨特朗普王者餐單大曝光　鍾情炸雞漢堡背後源於1原因曾日飲12罐可樂

【特朗普/Donald Trump/餐單/】相隔4年，78歲特朗普再度王者歸來，成功再度入主白宮。他的生活亦隨即受到關注，事實上，體重達243磅的特朗普雖貴為富商，但卻偏獨愛垃圾食物，下文將會細數他的飲食習慣。

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根據外媒報導，白宮醫生曾透露特朗普於2019年的總統體檢中，由於體重顯示為243磅，對於身高1.9米的他，BMI水平為30.4，屬於中度肥胖水平，因此受到醫生勸予他最少減10磅。而事實上，特朗普的肥胖身型，極可能與他平日極度喜愛食垃圾食物有關，他亦毫不介意承認自己好愛漢堡包、炸雞、可樂等食物。

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即睇特朗普飲食習慣:

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鐘情快餐背後原因

據了解，特朗普長期以來一直擔心中毒，這成為他喜歡去食快餐原因之一，他亦認為快餐連鎖店的清潔衛生。

沒有人知道他會來，而且食物都是安全預製的。

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