特朗普丨特朗普王者餐單大曝光 鍾情炸雞漢堡背後源於1原因曾日飲12罐可樂
健康資訊
撰文： 羅嘉欣
發布時間： 41 分鐘前
【特朗普/Donald Trump/餐單/】相隔4年，78歲特朗普再度王者歸來，成功再度入主白宮。他的生活亦隨即受到關注，事實上，體重達243磅的特朗普雖貴為富商，但卻偏獨愛垃圾食物，下文將會細數他的飲食習慣。
最新影片:
根據外媒報導，白宮醫生曾透露特朗普於2019年的總統體檢中，由於體重顯示為243磅，對於身高1.9米的他，BMI水平為30.4，屬於中度肥胖水平，因此受到醫生勸予他最少減10磅。而事實上，特朗普的肥胖身型，極可能與他平日極度喜愛食垃圾食物有關，他亦毫不介意承認自己好愛漢堡包、炸雞、可樂等食物。
▼點擊圖片放大
+6
+5
即睇特朗普飲食習慣:
▼點擊圖片放大
+6
+5
鐘情快餐背後原因
據了解，特朗普長期以來一直擔心中毒，這成為他喜歡去食快餐原因之一，他亦認為快餐連鎖店的清潔衛生。
沒有人知道他會來，而且食物都是安全預製的。
相關文章:
【凍齡秘訣】62歲「不老天王」劉德華曝光凍齡餐單 6大重點助保持身材減緩老化
【索爆天后】50歲張惠妹演唱會大騷火辣身材 絕密減肥餐單曝光
減肥餐單︱62歲黃秋生膽固醇過高遭醫生警告「1年後會死」 成功減10磅分享一日餐單
HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m
追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5