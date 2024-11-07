10秒自我測試 即測你是否有乾眼症 1物逆轉乾眼問題

都市人機不離手，電子產品幾乎已成為日常生活中不可或缺的部分。雖然科技使生活變得更便利，但隨之而來的是健康問題，特別是眼睛健康。有調查顯示，香港有6成人每天使用屏幕超過8小時，這些長時間使用電子產品的人當中，約有3成人患有嚴重乾眼症。有眼科專家表示，低頭族因過度專注於手機和平板，眨眼次數明顯減少，加上藍光傷眼會嚴重影響日常工作與生活，這無疑會引發乾眼症的問題。別以為乾眼症只是眼乾這般簡單，嚴重可永久影響視力，切勿掉以輕心。即使發現有乾眼症狀，也不用怕，只要懂得吃1物，就可逆轉眼乾問題！

10秒乾眼症風險小測試



乾眼症是一種容易被忽視的問題，除了眼睛經常因乾澀不適而直接影響到日常生活外，還會影響視力，更有機會發展為角膜病變，甚至失明。不妨用10秒做個小測試，看看你是否有乾眼症！

測試方法︰

維持10秒不眨眼，如果可支持到10秒或以上，即表示眼睛淚液充足，未有乾眼症問題。如果約3至5秒就忍不住眨眼，即代表淚水不夠，可能有乾眼症。如果能成功維持10秒，但眼睛感到乾澀不適，都可能是乾眼症的警號。

持續眼乾有機會引發各種眼退化問題



眼睛表面的淚膜對於維持眼睛健康、舒適及良好的視力十分重要。淚膜中的脂質、水液和黏液層，其中一層出現問題，以致淚水質量或分泌量有變，便會導致眼睛滋潤不足，並造成乾眼症。

長此下去更有機會導致其他眼退化問題，包括夜視力差、飛蚊問題、近視加深、老花、晶體混濁、戴隱形眼鏡不適、黃斑退化、淚水分泌失衡，對日常生活造成不同程度的影響。

▲ 「Return護目養潤配方」含3大極潤護目成分，成分天然及溫和，除了素食者，6歲以上小朋友都可服用。

「Return護目養潤配方」添加3大護眼成分 重拾「精明眼」



想改善乾眼問題，重拾「精明眼」？就要服用「Return護目養潤配方」! 產品含有3大升級護眼成分︰

1. 黑加侖子獨有的蘆丁糖甙類花青素（C3R及D3R）︰其功效比藍莓更佳，具有強大抗氧化力，更有助提升夜視能力、減少眼肌緊張及預防「近視化」狀況。

2. 日本專利Lutemax2020黃金濃度比例10：2的葉黃素及玉米黃素︰臨床證實其游離型態微細分子更易被人體吸收。它有助抗藍光、減少紫外線對黃斑的損傷。由於人體無法自行製造，必須從食物中攝取！

3. 高濃度北歐藍莓花青素︰攝取北歐藍莓中的C3G花青素，促進視網膜視紫質(rhodopsin)組成，是清晰視力的關鍵。有效改善調節機能、減少眼睛疲勞、眼乾及紅筋。

▲ 一表看清「Return護目養潤配方」優勝之處。

超過9成真實用家使用1個月逆轉眼退化、視力高清



「Return護目養潤配方」由日本製造，獲日本政府GMP認證，除了具備品質保證，更經科研實證，服用1星期有效改善眼睛乾澀，眼乾情況減少高達50%，助雙眼回復水潤；使用1個月後，眼睛對焦能力更提升2.5倍，視力更加清晰，有效保養眼睛健康。

而且真實用家證實，1星期能改善眼睛乾澀及疲勞、2星期提升視力清晰度、1個月有效保養眼睛健康。此外，98%用家認同眼睛整體健康狀況提升、96%用家認同改善眼朦疲勞問題、93%用家認同減退乾癢紅筋不適。

「Return護目養潤配方」備受用家肯定，超過9成用家認同使用產品後，眼睛整體健康狀況均有顯著改善及提升。素食者亦適用的「Return護目養潤配方」細細粒容易吞服，適合6歲或以上小朋友服用（每日1粒），為他們減少藍光對眼睛的傷害同時更可預防「近視化」狀況；更適合以下人士使用（每日2粒）︰



● 長期戴隱形眼鏡

● 長時間閱讀、觀看電腦屏幕或電視

● 老花、長者及夜間駕駛人士

● 眼睛疲倦、乾澀、有黑眼圈或紅筋

● 視覺出現模糊影像

● 近視學童或青少年

● 正/曾接受各種眼科矯正手術

想立即改善眼睛問題，逆轉乾眼及眼退化問題，回復精明眼？

機會來了！由11月8 日至21日於萬寧／3chembio官網及門市購買「Return護目養潤配方」$678/2件，平均$339/件！

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（特約）