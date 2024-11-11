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剖腹產子｜女子難產急需剖腹　丈夫玩失蹤要求「等吉時」惹醫生暴怒

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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女子難產急需剖腹，丈夫玩失蹤要求「等吉時」惹醫生暴怒。

【剖腹／難產／懷孕／生產】危急關頭都要揀「吉時」？內地一名孕婦疑出現緊急狀況，醫生要求盡快剖腹生產；惟在緊急關頭，丈夫竟要求想等到「吉時」才剖腹，孕婦又表示要聽丈夫意見，令醫生焦躁不已，怒斥：「我們觀察了就是現在要剖！」

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剖腹產｜孕婦情況危急  丈夫疑為「吉時」拒絕提早剖腹

綜合內媒及《齊魯晚報》報道，上周日（3日）浙江醫院一名網民拍攝影片，指一名孕婦出現緊急狀況，需要盡快剖腹生產，惟該名孕婦疑因丈夫曾要求等「吉時」生產，因此拒絕進行手術。

影片中可見一名醫生站在孕婦床前焦躁指：「開玩笑，你送到我們這裡到時出了甚麼事…」孕婦見狀則解釋：「但他（丈夫）在外面…」，似乎想等正在外面吃飯的丈夫回來才作打算，醫生隨即強硬要求她致電丈夫：「你打電話我來接，甚麼叫現在沒甚麼事情！」、「我要跟他說一下你的狀況，我們要準備好，要不然你這樣（狀況）我們不能接受的。」

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經過一番擾攘，醫生終於成功與丈夫通話，並對對方強硬表示：「雖然生產權是產婦個人的，法律有規定的，若你們有自己算過的時間，我們盡量尊重。但是這個過程當中的風險，我給你觀察，就是現在我觀察了，現在就是得剖啊，我判斷就是要剖！」

剖腹產｜網民：2024年還有這種新聞

影片一出引來網民熱議，不少網民嘆指如今已2024年，想不到還會有這種新聞，亦有網民怒斥丈夫極離譜，表示：「這種事一出意外，家屬又要鬧了。」

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剖腹產｜3種情況需要催生

據香港中西醫婦科醫務中心資料顯示，當孕婦有生產徵兆，子宮在收縮，子宮頸漸漸擴張，催生便是一種幫助媽媽分娩的方法，協助胎兒順利出生。通常需要催生的孕婦，胎兒最少要在子宮內待滿37周以上，以及有以下其中一種狀況:

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破水但沒有生產

  • 破水後，胎兒沒有下降到骨盆腔，仍在比較高的位置，令受感染的機會更高。

超過預產期（40周）

  • 羊水會逐漸變少，BB逗留在媽媽身體太長時間，易出現壓迫臍帶情況。

健康問題

  • 媽媽患有妊娠高血壓或子癲前症，或胎兒在子宮內部情況不好，都會建議催生。

為讓醫生掌握胎兒情況，有可能需要催生的孕婦可進行每周一次的密集產檢，以盡早介入與協助。

資料來源：齊魯晚報香港中西醫婦科醫務中心

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