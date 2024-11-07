沐浴推薦︱《LDK》+ 水中銀精選20款沐浴產品　不含酒精防腐劑高保濕力長效滋潤

▲ 《LDK》+ 水中銀精選20款沐浴產品 不含酒精防腐劑高保濕力長效滋潤

【沐浴露／沐浴乳／沖涼液／推薦／抗敏保濕】天氣日漸乾燥，要揀好沐浴產品！日本家品雜誌《LDK the Beauty》及本港水中銀（國際）生物科技有限公司（下稱水中銀），分別就市面上熱賣的沐浴產品進行測試，最終合共有20款品質卓越及成分温和、高保濕產品推薦給大家！

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沐浴推薦︱水中銀測試16款沐浴產品 7款品質卓越

沐浴產品作為每日必需用品，「成分安全」非常重要，建議要選擇無酒精及零防腐劑，減低刺激性。皮膚專科醫生蔣頌儀表示，在選購浴沐產品時，可以選擇親水性成份例如甘油、天然植物萃取（如蘆薈）、維他命又或者含玻尿酸（透明質酸）等滋養皮膚，並配合親油性成份，例如神經醯胺、角鯊烯等用來鎖緊水分，減少流失。同時，應盡量避免使用含有酒精和防腐劑等成份，以減少產品對皮膚的刺激性。另外，近年市面上推出天然且含有益生菌或益生元因子成份的沐浴產品，可能有助平衡肌膚的微生態，減少過敏。

水中銀抽檢市面上16款沐浴產品，以專利魚胚胎生物測試 Testing 2.0 技術，為樣本進行產品安全毒性檢測、保濕及溫和（無刺激）功效檢測，最後評出7個樣本(佔44%)品質卓越；當中包括平價及貴價知名品牌，最高及最低價格相差逾24倍。

7款品質卓越及温和(無刺激)產品名單：

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水中銀首席技術官兼歐盟及英國註冊毒理學家陳雪平博士表示，泛醇或玻尿酸等保濕成份因價格較貴，一般較少用在非駐留類產品中，所以沐浴產品較常見的保濕成份有從天然植物提取的甘油作為皮膚調節劑。除此之外，天然植物萃取的成份（如蘆薈），能減低沐浴產品中如清潔成份對皮膚帶來刺激，起到舒緩及滋潤皮膚效果。

沐浴推薦︱13款A級必買沐浴露

另外，日本雜誌《LDK the Beauty》以4大標準評測推薦50款沐浴露，包括比較各款產品：

清潔力：把油性唇膏塗抹在人造皮革上，再把沐浴露與清水混和起泡後，用手指以一定次數擦拭皮革，最後沖水移除殘留沐浴露，比較擦拭前後的污垢量，評估產品清潔力。

保濕力：由多名受測者實際使用產品，利用專業儀器比較使用前後30分鐘的皮膚含水量。

成分：由專業化妝品研究員檢查產品標籤，針對神經醯胺、玻尿酸、維他命、胎盤素等保濕成分進行評分。

使用感：由多名受測者實際使用產品，並對產品使用的起泡感、塗抹感、香味、皮膚狀態等多方面進行綜合評分。

最後有13款獲評為A級必買款式，最便宜只需$24就能入手。名單如下：

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